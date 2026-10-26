Barcelona teknik direktörü Hans Flick, uzun süredir ilk kez ağır bir darbe aldı. Barcelona, El Clasico'da Real Madrid karşısında çözüm üretmekte aciz görünürken hücum etkinliğinde gerileme ve taktiksel fikir eksikliği de dikkat çekti.

İspanyol "As" gazetesine göre, Flick, Xavi döneminin sonunda ciddi şekilde zorlanan takımı bu durumdan çıkarma becerisi sayesinde Barcelona'da büyük övgü almıştı; ancak bu kez El Clasico'yu mağlubiyetin etkisiyle tamamladı. Bu, uzun süredir alışık olunmayan bir tabloydu.

Barcelona, kendisine özgü dikeyliği, hırsı ve canlılığı olmayan bir takım görüntüsü verdi; bunun yanı sıra keskinlikten yoksundu ve karar alırken tereddüt etti. Takım ayrıca, José Mourinho'nun kurduğu, önceden tahmin edilebilecek mantıklı bir plan karşısında taktiksel çözümler üretmekte aciz göründü.

Üstelik Barcelona, neredeyse hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir gecede beraberlikle de olsa kendini kurtaramadı.

Gazete, Barcelona içinde yolunda gitmeyen bazı şeyler olduğuna dikkat çekti. Flick, Paris Saint-Germain karşısındaki yenilginin etkisini hafifletmeye çalışmış ve Parc des Princes stadındaki mağlubiyetin ardından şöyle demişti: "Elbette Real Madrid'i düşündüm."

Bu, Alman teknik adamın Barcelona'ya geldiğinden beri daha önce başvurmadığı bir açıklamaydı; zira her maça ayrı ayrı odaklanmak onun değişmez önceliğiydi.

Paris Saint-Germain, Joan García'nın kalesine 15 isabetli şut gönderdi; bu da Katalan takımının yaşadığı sorunların büyüklüğünü yansıtıyor.

Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'nın kalesine aynı ölçüde yaklaşamadı; kaleyi beş isabetli şutla yokladı. Ancak skor beyazlıların 1-0 önde olduğunu gösterdiğinde rakibine daha ağır bir yenilgi tattırabilirdi. Bu karşılaşmada Barcelona ikinci yarıda geri dönmeye çalıştı, ancak bunu başaramadı.

Maç ayrıca belirgin taktiksel açıkları da ortaya çıkardı. Real Madrid, Fermín López'i oyuna dahil edemeyen Rodri ve Pedri'nin tehlikesini sınırlamayı başardı ve bunun sonucunda López, takım arkadaşlarından yalıtılmış biçimde görüldü.

Derinlemesine oyun yoktu; Gordon'un sergilediği çaba dışında kanatlardan gelen performans da sınırlı kaldı.

Getty Images

Yamal'ın çıkmazı

Lamine Yamal, Barcelona'da oyun kuruculuğun bir diğer kaynağı olarak öne çıkıyor; ancak Marc Cucurella onu etkisiz hale getirmeyi başardı. Geçen sezon Stamford Bridge'de Chelsea karşısında yaşananların ardından Alman teknik adamın, Lamine'i kanattan çekip Raphinha'yı uluslararası bek karşısında birebir mücadelelere göndermek gibi farklı çözümler denememesi şaşırtıcıydı.

Yamal, maç boyunca kendini rahat hissetmedi; bu da onu gerginliğe sürükledi ve ilk yarının sonunda harcadığı fırsatta bu durum açıkça görüldü.

Flick, değişikliklerle oyunu yönetmekte de aciz göründü; sakatlık nedeniyle Espart yerine Baldé'yi oyuna aldığı zorunlu değişiklik dışında bir hamle yapmadı, ardından Frenkie de Jong'u sahaya sürmek için 74. dakikayı bekledi.

Ayrıca Adeyemi ve Gordon'u, maçın gidişatına olumlu etki edecek yeterli zamanları kalmadığı 84. dakikada oyuna aldı; hatta bu ikilinin katılımı takıma olumsuz yansıdı.

İki oyuncu da duygusal olarak gergin bir maçın atmosferinden uzak göründü; Brezilyalı, ilk dokunuşlarından birinde topu kaybetti ve Kylian Mbappé'nin Real Madrid adına kaydettiği ikinci golle sonuçlanan atak buradan başladı.

Basın toplantısı en iyi kanıt

Flick, basın toplantısı sırasında bile fikirsiz göründü; dayanacak tek şey olarak fiziksel yorgunluğu, takımın toparlanması için önündeki bir haftayı ve henüz tam seviyesinden uzak olan bir grubun performansını iyileştirme arzusunu dile getirdi.

Alman teknik adamın bu hafta Barcelona ile 100. galibiyetine ulaşma girişimi de sekteye uğradı; karnesi 99 galibiyet, 10 beraberlik ve 21 mağlubiyette kaldı.

Flick'in Barcelona taraftarları ve yönetimi nezdindeki kredisi hiç şüphesiz hâlâ büyük; ancak Alman teknik adam ve yardımcıları, bu sezon tüm kupalar için mücadele edebileceğini kanıtlamak istediği ilk haftada başarısız olan takıma yeniden canlılık kazandırmak için iki katı çaba göstermek zorunda kalacak.

Flick, Barcelona'nın ilk milli ara sonrası tam hazırlık seviyesine ulaşacağını vurgulamıştı; ancak şu an hâkim olan izlenim, takımın sezona beklenenden daha iyi başladığı, şimdi ise bir performans gerilemesi dönemine girdiği yönünde.