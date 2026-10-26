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Flick, El Clasico yenilgisinin ardından Barcelona'yı şaşırttı

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
H. Flick
İspanya
Almanya

Ne yaptı?

Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, Clasico'da Real Madrid'e karşı alınan mağlubiyetin ardından Ballon d'Or ödül törenine katılmak üzere seyahat etmeme kararı aldı. Sürpriz olan bu karar, takımın genç savunmacısı Pau Cubarsi'nin yokluğuyla aynı döneme denk geldi; Cubarsi, kulüple ve İspanya Milli Takımı'yla yoğun bir şekilde forma giymesinin ardından biraz dinlenmek için evinde kalmayı tercih etti.

İspanyol "Cadena Ser" radyosunda yayınlanan "Què T'hi Jugues" programına göre, Clasico'daki yenilgi Barcelona'nın ödül töreniyle ilgili planlarını alt üst etti. Flick seyahat etmeme kararını kesinleştirirken, Cubarsi ise Kopa en iyi genç oyuncu ödülünün en önde gelen adaylarından biri olarak görülmesine rağmen tören atmosferinden uzak durmayı ve fiziksel dinlenmeye odaklanmayı seçti.

Buna karşılık, başta Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo ve Juan Garcia olmak üzere bir dizi Barcelona temsilcisi, kulübün yöneticileri ve üst düzey idarecileriyle birlikte törene gitmek için hazırlanıyor.

Yamal ise aile fertleri ve arkadaşlarının eşliğinde, özel bir uçakla ayrı olarak seyahat edecek.

Cubarsi'nin yokluğu, beklentilerin Yamal'ın Kopa ödülünü üst üste ikinci kez kazanması yönünde ağırlık kazandığı bir döneme denk geliyor. Yamal, ödülü son iki edisyonda da kazanmıştı ve genç yaşına rağmen kariyerinde yeni bir başarıya imza atmaya aday konumunda bulunuyor.

Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

31 Eki 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

La Liga

01 Kas 2026

RMA

RMA

Barcelona'nın yıldızı, aynı yıl içinde hem Kopa hem de Ballon d'Or ödüllerini birlikte kazanarak istisnai bir başarıya ulaşma şansına sahip. Ancak büyük ödül için rekabet hâlâ açık ve kazananın kimliği merakla bekleniyor.

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