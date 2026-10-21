Flick, El Clasico öncesi yeni bir darbe aldı

Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, önümüzdeki pazar günü Camp Nou'da İspanya Ligi'nin onuncu haftasında Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico öncesinde yeni bir darbe aldı.

Konu, Barcelona'nın yıldızı İspanyol Dani Olmo'nun dün salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Fransız ekibin (4-2) galibiyetiyle sona eren Paris Saint-Germain maçında sakatlanmasıyla ilgili.

İspanyol "As" gazetesi, Olmo'nun Parc des Princes sahasından hayal kırıklığı içinde ve endişe verici bir şekilde uyluğunu tutarak ayrıldığını, 27. dakikada yerini takım arkadaşı Fermin Lopez'e bıraktığını aktardı.

Gazete, ilk raporların Olmo'nun sol uyluk kasında bir yırtığa işaret ettiğini, bunun ise onu hiç şüphesiz El Clasico maçının yanı sıra sonrasındaki diğer maçlardan da uzak tutacak ciddi bir sakatlık olduğunu ekledi.

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Teşhis ve beklentiler ancak bugün çarşamba günü, İspanyol milli oyuncunun Barcelona'da gireceği manyetik rezonans muayenesiyle kesin olarak doğrulanacak.

"As" şöyle devam etti: "Yırtık doğrulanırsa, iyileşme süreci dört ila beş hafta arasında olabilir."

Olmo'nun sakatlığı, İspanya Ligi'ndeki geçtiğimiz Real Betis maçında Jules Koundé ve Eric Garcia ikilisinin sakatlanmasının ardından Flick'in kadrosu için yeni bir darbe olarak değerlendiriliyor.



