Brezilyalı Raphinha, artık Barcelona saflarında yalnızca bir hücum kozu olmaktan çıktı; Hansi Flick'in yönetiminde Real Madrid için gerçek bir kabusa dönüştü. Geleneksel rakibin filelerini sarsmayı sürdüren oyuncu, Alman teknik adamın El Clasico karşılaşmalarındaki seviyesine ve etkisine kattığı büyük farkı bir kez daha ortaya koydu.

Barcelona'nın yıldızı, pazar akşamı Spotify Camp Nou'da İspanya Ligi'nin onuncu hafta müsabakaları kapsamında Real Madrid'in ağlarını havalandırarak İspanyol futbolunun en heyecanlı zirvesindeki parlak performansına yeni bir sayfa daha ekledi.

Gol, Katalan ekibi lehine sağ taraftan kullanılan bir kornerle başlayan atakta geldi. Top yeniden Pedri'ye döndü ve ustaca bir pasla Real Madrid savunmasını delerek Raphinha'yı gol için ideal bir konuma soktu.

Brezilyalı yıldız, ceza sahası içindeki topu maharetle kontrol ettikten sonra, Real Madrid'in orta saha oyuncusu İngiliz Jude Bellingham'ın iki bacağı arasından filelere gönderdi ve Camp Nou tribünlerindeki kızışan atmosfer eşliğinde 61. dakikada Barcelona'nın beraberlik golünü ilan etti.

Bu gol, Raphinha'nın gol siciline yeni bir ekleme olmakla kalmadı; Hansi Flick'in Barcelona'nın başına geçmesinden bu yana Real Madrid karşısındaki rakamlarında yaşanan dikkat çekici dönüşümü de doğruladı. Bu dönüşümü ise spor rakamları ve istatistikleri konusunda uzman "Mister Chip" hesabının paylaştığı bir istatistik gözler önüne serdi.

Hesabın belirttiğine göre Raphinha, iki farklı dönem arasında eşit olarak dağılan 14 El Clasico maçı oynadı; Flick'in gelişinden önce 7 maçta görev aldı ve bu maçlarda hiç gol atamadı, yalnızca bir asist yapmakla yetindi.

Buna karşılık, Alman teknik adamın yönetiminde tablo tamamen değişti. Raphinha 7 El Clasico maçı oynadı ve bu maçlarda 8 gol atmanın yanı sıra 2 asist yaptı. Bu istatistik, geleneksel rakip karşılaşmalarında hücum katkısında meydana gelen dönüşümün boyutunu yansıtıyor.

Böylece rakamlar, Brezilyalı yıldızın zirve maçlarında bambaşka bir versiyonunu ortaya koyuyor; gol kısırlığından Barcelona hücumunda belirleyici bir rol oynamaya geçen oyuncu, Katalan ekibinin Real Madrid ile mücadelesinde dayandığı en önemli silahlardan biri haline geldi.



