Barcelona, “Riazor”da Deportivo La Coruña ile oynadığı maçta yeni bir darbe aldı. Takımın en önemli isimlerinden biri, hissettiği ağrılar nedeniyle oyuncu değişikliği istemek zorunda kaldı ve karşılaşmayı tamamlayamadı. Hansi Flick yönetimindeki teknik ekipte endişe yaratan bu gelişmenin ardından sakatlığın boyutu ve oyuncuyu önümüzdeki dönemde ne ölçüde etkileyeceği merakla bekleniyor.

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İspanyol gazetesi “Mundo Deportivo”nun haberine göre Frenkie de Jong, La Liga kapsamında oynanan karşılaşmada ağrı hissetti ve eliyle işaret ederek oyundan çıkmak istedi. Bunun üzerine Flick, Hollandalı orta saha oyuncusunu 65. dakikada oyundan alarak yerine Andreas Christensen'i sahaya sürdü. Oyuncunun yaşadığı sakatlığın niteliği ise belirsizliğini koruyor.

De Jong'un oyundan çıkışı, Barcelona'nın temel oyuncularından birini kaybetmek istemeyeceği bir döneme denk geldi. Bu durum, oyuncunun oyunu yönlendirme ve takımın hatları arasında bağlantı kurma konusundaki rolü düşünüldüğünde daha da önem kazanıyor. Topu ayağında tutma, baskı altında hareket edebilme ve hücumların geriden kurulmasına katkı sağlama becerisi sayesinde De Jong, Flick'in orta sahadaki önemli seçeneklerinden biri konumunda.

Oyuncunun topallayarak sahadan ayrıldığı görüntüler, geçici bir ağrının ötesinde bir sakatlık yaşamış olabileceği endişesini doğurdu. Ancak ilk belirtiler sorunun niteliğine açıklık getirmedi; sorunun ne kadar ciddi olduğu ve oyuncunun ne kadar süre forma giyemeyeceği de henüz netlik kazanmadı. Durumunu kesin olarak ortaya koyacak sağlık değerlendirmesi ve tetkikler bekleniyor.

Barcelona, önümüzdeki saatlerde yapılacak sağlık kontrollerinin sonuçlarını bekliyor. De Jong'un sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıkarsa teknik ekip orta sahadaki hesaplarını yeniden yapmak ve onun yokluğunu telafi edecek uygun alternatifler aramak zorunda kalabilir. Takım bu süreçte temel oyuncularını hazır tutmaya ve sakatlıklar nedeniyle daha fazla oyuncu kaybetmemeye çalışıyor.