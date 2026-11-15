Barcelona, uluslararası ara döneminde endişe verici haberler aldı. Savunma oyuncusu Pau Cubarsi, UEFA Uluslar Ligi kapsamında İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren mücadelede aldığı bir darbe sonucu kalça bölgesinde ağrı hissetmesi üzerine İspanya Milli Takımı'nın maçını devre arasında terk etmek zorunda kaldı.

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İspanyol “Cadena SER” radyosu, İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente'nin ikinci yarıda Cubarsi'yi oyunda tutarak risk almayı tercih etmediğini ve onun yerine savunmacı Dean Huijsen'i oyuna almaya karar verdiğini, Barcelona futbolcusunun sakatlığının niteliğini ve boyutunu belirlemek için tıbbi muayenelerden geçmesinin beklendiğini aktardı.

Cubarsi'nin oyundan çıkışı, İngiltere Milli Takımı lehine bir penaltının verildiği ilk yarının tamamında görev almasının ardından geldi. Barcelona savunmacısının ceza sahası içinde faul yapmasının ardından verilen penaltıyı Harry Kane öne geçiren gole çevirdi.

De la Fuente, özellikle maçın UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında oynanması nedeniyle, ağrılarının artması ve daha ciddi bir sakatlığa dönüşmesinden endişe ederek futbolcuyu riske atmak istemedi. Barcelona ise İspanya Milli Takımı kampından dönüşünün hemen ardından durumunu öğrenmeyi bekliyor.

Katalan kulübünün tıbbi ekibinin, önümüzdeki dönemde tüm savunma unsurlarına ihtiyaç duyan takım açısından etkili bir sakatlık geçirme ihtimalini dışlamak için Cubarsi'nin durumunu değerlendirmesi ve gerekli muayeneleri yapması planlanıyor.

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Sakatlık krizi Barcelona savunmasını zorluyor

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Cubarsi'nin durumuyla ilgili endişeler, bazı oyuncularını son dönemde geri kazanmış olmasına rağmen sezon başından bu yana savunma hattında tekrarlayan eksiklikler yaşayan Barcelona için hassas bir dönemde geliyor.

Metropolitano Stadı'ndaki Atletico Madrid karşılaşmasında Andreas Christensen ve Eric Garcia geri dönerken, teknik ekip fiziksel formuna yeniden kavuşmaya yaklaşan Jules Koundé'nin Villarreal karşısında forma giymeye hazır olmasını umuyor.

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Buna karşılık Marc Casadó, El Clasico maçında sağ ayak bileğinden sakatlanmasının ardından sahalardan hâlâ uzak ve tahminler, aralık ortasından ya da önümüzdeki ocak başından önce dönemeyeceğine işaret ediyor.

Cubarsi, bu sezon teknik direktör Hansi Flick'in en çok güvendiği savunmacılardan biri olup 1142 dakika forma giymiş durumda. Bu nedenle olası yokluğu, arka hatta mevcut seçeneklerde zaten eksiklikle karşı karşıya olan teknik ekip için bir endişe kaynağı haline geliyor.

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Barcelona transfer piyasasındaki seçeneklerini değerlendiriyor

Barcelona, savunma hattını güçlendirmek amacıyla önümüzdeki kış transfer piyasasında hamle yapma ihtimalini dışlamıyor, ancak atılacak her adım sakat oyuncuların durumundaki gelişmelere ve kulübün ocak ayında elindeki seçeneklere bağlı kalacak.

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Barcelona'nın yeni anlaşmalar yapma kapasitesi, mevcut maaş marjının düşük olması nedeniyle sınırlı görünüyor; zira kulübün yeni unsurlarla sözleşme yapmak üzere harekete geçmeden önce mali teminatlar sağlaması ya da kanat bekleri mevkisindeki oyunculardan birinin ayrılması gerekebilir.