Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, Real Madrid ile oynanacak El Clasico öncesinde beklenti çıtasını yükseltti ve maçın futbol dünyasında taşıdığı istisnai önem nedeniyle üç puan hesaplarının çok ötesinde olduğunu vurguladı. Ayrıca Paris Saint-Germain karşısında alınan mağlubiyete değinerek hatalardan ders çıkarmanın gerekliliğinin altını çizdi ve Rodri ile Xavi Simons'un potansiyelini övdü.

Barcelona'nın teknik direktörü, İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında yarın pazar günü Spotify Camp Nou'da oynanacak ve büyük beklentiyle beklenen Real Madrid maçının önemini vurgularken, bu çetin karşılaşma öncesinde takımının hazır olduğunu ve yeteneklerine duyduğu güveni dile getirdi.

Flick basın toplantısında şunları söyledi: "El Clasico farklıdır, sporumuzdaki en iyi maçtır ve herkes onu izleyecek. İnanılmaz bir şey. Doğru, sadece üç puan için oynuyoruz, ama maçın önemi bunun çok ötesinde. Bu etkinliğin bir parçası olmaktan mutluyuz ve bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Hazırız ve takımımıza büyük güven duyuyoruz."

Rodri hakkında Barcelona'nın teknik direktörü, oyuncunun potansiyelini ve takıma katkısını överek seviyesinden memnun olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "Onu transfer etme fırsatı doğduğunda, gelişeceğine hepimiz inanıyorduk. Takıma değerli bir katkı sağladı ve bu ilk maçlarında da kendini gösterdi. Aramızda olmasından çok memnunum, ayrıca Pedri'nin yanında bulunmasıyla orta saha büyük bir kaliteye sahip."

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Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında alınan mağlubiyete değinerek, teknik ekibin hataları gidermek ve performansı geliştirmek amacıyla mağlubiyetin nedenlerini oyuncularla konuştuğunu ve maçın gidişatını analiz ettiğini açıkladı.

Şunları ekledi: "Birçok şeyi iyi yaptık, ama geliştirmemiz gereken yönler var. Bu mağlubiyet, gelişmek ve büyümek, kendimizi sınamak ve bir takım olarak iyileşmek için çalışmak adına bir fırsat teşkil ediyor."

Barcelona'nın teknik direktörü ayrıca Xavi Simons'u överek, genç oyuncunun umut vaat eden bir potansiyele sahip olduğunu ve iyi seviyeler sunmaya devam etmesinin saha içindeki performansına bağlı olduğunu belirtti.

Flick şunları söyledi: "Futbolda profesyonelliğin ne denli önemli olduğunu biliyoruz; performans her şeydir. Harika bir seviye sergiledi, bu müthiş bir şey. Büyük bir potansiyele ve gelişim alanına sahip, şu an itibarıyla da mükemmel bir performans ortaya koyuyor."



