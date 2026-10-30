Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımın bu mevkide yaşadığı eksiklik göz önünde bulundurularak Frenkie de Jong'un stoper pozisyonunda oynayabileceğini belirtti; ayrıca savunma performansının iyileştirilmesi ve top kayıplarının azaltılması gerektiğinin de altını çizdi.

Flick bu açıklamaları, Barcelona ile Deportivo Alavés arasında oynanacak maçın basın toplantısında yaptı. La Liga'nın 11. haftası kapsamındaki karşılaşma yarın, cumartesi günü oynanacak.

Flick, stoper mevkisindeki eksiklik hakkında şunları söyledi: "Bu koşullarla başa çıkmak zorundayız; sadece iki stoperimiz var, Gerard ile Cubarsí. Alternatif bir çözüm bulmak önemli ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Frenkie de bu mevkide oynayabilir. Baldé'ye gelince, şu an için her zamanki seviyesini ortaya koymak ve benimsediğimiz oyun anlayışını uygulamak için ihtiyaç duyduğu özgüvene belki sahip değil. Bu özgüveni yeniden kazanması gerekiyor."

Alman teknik direktör, de Jong'un takım için önemi hakkında şunları ekledi: "Benim için Frenkie son derece önemli bir oyuncu. Tam hazır olduğunda muhteşem bir futbolcu oluyor. Topla oynarken çok yüksek bir kaliteye sahip, ayrıca doğru zihniyete sahip olduğunda savunmada bize çok yardımcı oluyor. Benim için harika bir oyuncu ve takımın seviyesini yükseltiyor."

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Flick, Fariñas'tan bek mevkisinde yararlanma olasılığına değinerek şunları aktardı: "Bu mevkide oynamak için seçeneklerden biri olabilir. Zekâsı çok yüksek bir oyuncu, sezon başından beri bizimle antrenman yapıyor ve harika bir iş çıkarıyor. Ayrıca fiilen oynama şansını hak ediyor."

Topa hâkimiyeti sağlama gerekliliği hakkında Flick şöyle konuştu: "Takımdan maça hâkim olmasını, El Clásico'da yaşanan top kayıplarını azaltmasını ve topa daha uzun süre sahip olmasını istiyorum. Anahtar bu. Maça hâkim olduğunuzda, topun nasıl dolaştırılacağını belirleyebilir ve rakibe daha fazla baskı kurabilirsiniz. Topu kaybetmememiz önemli, aksi takdirde onu geri kazanmak için koşmak zorunda kalırız. Bu yönleri iyileştirmemiz gerekiyor ve Rodri bu konuda haklı."

Barcelona teknik direktörü, A takımla giderek daha fazla forma giyen Toncara hakkında şunları söyledi: "Barcelona Atlètic ile birkaç dakika forma giydi, sezon hazırlık dönemini bizimle geçirdi ve ondan gördüklerim çok hoşuma gitti. Her şey mümkün."

Flick, bir haftalık antrenmanların ardından takım içindeki havadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Alavés karşısında güçlü bir tepki ortaya koymanın gerekliliğini vurgulayarak şunları söyledi: "Evet, iyi bir haftaydı. Önümüzdeki maçların nasıl gideceğini bilmiyoruz, ama yarın herkesin odaklanması gerekiyor. Doğru tepkiyi göstermek istiyoruz ve takımdan beklediğim de bu. İki yenilgi aldık, ama takım iyi futbol oynuyor. Gücümüze ve kalitemize güveniyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün çok iyi bir antrenman yaptık ve takım içindeki havanın olumlu olduğunu hissediyorum; bunu yarın Alavés karşısında kanıtlamalıyız, çünkü nasıl savunma yapılacağını çok iyi bilen bir takım. Ama biz Barcelona'yız ve kendimizin en iyi versiyonunu göstermek istiyoruz."