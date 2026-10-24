Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, La Liga'nın 10. haftasında yarın pazar günü oynanacak El Clasico'da Real Madrid'in büyük bir kozuyla mücadele etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Flick, maçın basın toplantısında şunları söyledi: "El Clasico'da büyük bir özgüvene sahip bir takımla karşılaşmayı bekliyorum, çünkü sonuçta büyük oyunculara ve büyük bir teknik direktöre sahip büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Rakip hakkındaki görüşüm bu."

Şöyle devam etti: "Takım, özellikle hücum hattında büyük bir kaliteye sahip ve son maçlarında iyi bir performans sergiledi."

Flick'e "Duran toplar üzerinde çalıştınız mı?" diye soruldu ve şu yanıtı verdi: "Duran toplar Real Madrid'in güçlü yönlerinden biri; bu konuda en iyi takımlardan biri. Bugün bu konuyu konuştuk ve buna hazırlanmak için çalıştık. Paris'te yaptığımızdan daha iyi savunma yapmamız gerekiyor."

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Koundé yarın forma giymeyecek, onu riske atmak istemiyoruz ve bunu kabul etmek zorundayız. Olmo çok iyi bir dönemden geçiyordu ve yüzde 100 hazır durumdaydı. Ancak şansı yaver gitmedi. Bunu kabul etmemiz gerekiyor; birçok maçta forma giyemeyecek ve bu durum onun için kolay değil. Ama elimizde Fermín de var."



