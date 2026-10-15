Flick bekliyor: Raphinha'nın durumunda yeni gelişme

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, sakatlığı nedeniyle son dönemde takımdan uzak kalmasının ardından bugün perşembe günü takım arkadaşlarıyla birlikte grup antrenmanlarına katılmaya hazırlanıyor.

Raphinha, milli ara döneminde ülkesi Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanmış ve bu nedenle Barcelona'nın Getafe (La Liga) ve Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi) karşısındaki son iki maçında forma giyememişti.

Katalan basınından "Sport" gazetesinin öğrendiğine göre Raphinha, iyileşme sürecinde önemli bir adım olarak bugün perşembe günü Barcelona ile grup antrenmanlarına geri dönecek.

Brezilyalı kanat oyuncusunun, bireysel antrenmanlarla geçirdiği günlerin ardından fiziksel tepkisinin değerlendirileceği bir antrenman seansında takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkması bekleniyor.

Gelecek maçlar BET La Liga 12:30 BAR

Planda, Raphinha'nın grup antrenmanının en azından bir bölümüne katılması yer alıyor.

Brezilyalı oyuncu, son günlerde sahada bireysel antrenmanlar yapmış ve fiziksel iş yükünü kademeli olarak artırmıştı. Bunun yanı sıra Barcelona'nın İstanbul'da (Galatasaray maçı için) geçirdiği süre, oyuncunun iyileşme sürecinde ilerleme kaydetmesine imkân tanıdı; kendisini giderek daha iyi hissetmeye başladı.

Raphinha'nın hedefi ise net görünüyor: Önümüzdeki cumartesi La Liga'da Real Betis'e karşı oynanacak maça hazır olmak istiyor. Ancak ne kendisi ne de sağlık ekibi gereksiz risk almak istemiyor; her şey bugünkü antrenman seansında vereceği tepkiye ve önümüzdeki birkaç saat içinde durumunun nasıl gelişeceğine bağlı olacak.

Raphinha, Katalan ekibinin en istekli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor ve yokluğu fikstürün son derece hassas bir döneminde geldi. Brezilyalı kanat oyuncusu takım arkadaşlarına yardım etmek için en kısa sürede dönmeye can atsa da tam anlamıyla iyileşmenin ve herhangi bir sakatlık tekrarından kaçınmanın en büyük öncelik olduğunun gayet iyi farkında.

İstanbul'da, Galatasaray karşılaşmasında Barcelona, Brezilyalı oyuncunun takımın oyununa kattığı bazı avantajlardan, özellikle de dinamizminden ve yüksek pres yapma kapasitesinden yoksun kaldı. Buna rağmen Hansi Flick'in takımı ikinci yarıda Türk ekibini tamamen etkisiz hale getirmeyi başardığı olağanüstü bir performans sergiledi.

Şimdi ise yoğun bir fikstür ve ufukta görünen kritik maçlar göz önüne alındığında, Raphinha'nın dönüşü Katalan teknik ekibi için büyük bir moral kaynağı olacak.

İşler olumlu yönde ilerlemeye devam ederse ve Flick zamanın uygun olduğunu düşünürse, Brezilyalı oyuncu Real Betis maçı için Sevilla'ya gidecek kadroya dahil edilebilir. Forma giymesi henüz garanti olmasa da bugün perşembe günü yapılacak antrenman seansı, sahaya dönüş tarihinin yakınlaşması açısından belirleyici olabilir.

Öte yandan Hollandalı Frenkie de Jong da antrenman seansında yer alacak. Geçen hafta gruba geri dönen oyuncu, Hansi Flick'in basın toplantısında açıkladığına göre bu hafta sağlık onayını alabilir; bu da Real Betis maçı kadrosuna dahil edilmesinin kapısını aralıyor.



