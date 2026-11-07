Flick beklemeyi reddediyor: Barcelona, La Liga'dan bir savunmacının peşinde

Barcelona'nın, teknik heyetini rahatsız eden zayıf noktaya çözüm arayışıyla kış transfer döneminde güçlü bir hamle yapmaya hazırlandığı görülüyor. Savunma hattının takviye edilmesi, takımın savunmasını güçlendirmek için eli altındaki her fırsatı değerlendirmekten çekinmeyen Alman teknik direktör Hansi Flick'in açık bir önceliği haline geldi.

Flick geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında, kulüp yönetiminin savunma sistemini iyileştirebilecek seçenekler bulmak amacıyla transfer piyasasını takip edeceğini vurguladı. Savunma hattının takım kadrosunun en belirgin zayıf noktalarından birini temsil ettiği yönünde giderek artan bir kanaat söz konusu.

Geçtiğimiz dönemde Katalan kulübüne transfer olabileceği konuşulan birçok isim gündeme geldi. Bunların başında, İngiliz takımındaki geleceği belirsizliğini koruyan ve önümüzdeki dönemde ayrılabileceği tahmin edilen Manchester United savunmacısı Arjantinli Lisandro Martinez geliyor.

Ancak Fransız "Foot Mercato" sitesinin İspanyol "Marca" gazetesine dayandırdığı habere göre, Barcelona'nın ilgisini çekmeye devam eden bir başka isim daha var: üst düzey performanslarını sürdürerek İspanya Ligi'nin en dikkat çekici savunmacılarından biri haline gelen Real Betis savunmacısı Brezilyalı Natan.

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Gazete, Barcelona'nın geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kulübün hedefleri arasında yer alan 25 yaşındaki savunmacıya olan ilgisinden vazgeçmediğini ve oyuncunun Katalan takımının içinde hâlâ büyük bir takdir gördüğünü belirtti.

Natan, Napoli'den geldikten sonra Real Betis ile 2030 yılına kadar süren bir sözleşmeyle bağlı. Bu durum, özellikle oyuncunun önümüzdeki aylarda son derece cazip tekliflere kavuşabileceği beklentileri göz önüne alındığında, onunla anlaşma sağlama görevini karmaşık hale getirebilir.

Böylece Barcelona'nın savunmasını güçlendirmek için birkaç seçeneğinin önünde durduğu görülüyor. Ancak soru şu: Flick, kış transfer döneminde yeni bir savunma transferini tamamlaması konusunda yönetimi ikna etmeyi başarabilecek mi?