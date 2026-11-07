Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, yarın pazar günü İspanya La Liga kapsamında oynanması planlanan Atletico Madrid karşılaşması öncesinde, başta Anthony Gordon ve Jules Koundé'nin durumu olmak üzere birçok önemli konuya değindi; ayrıca genç oyuncu Fariñas'ın beklenen maça hazır olup olmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Flick, Anthony Gordon'un performansı hakkında İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Topla bize çok şey katıyor. Topu elinde tutuyor, topa sahip olmayı sürdürüyor, kolay hatalar yapmıyor ve son üçlü bölgede birebir mücadelelerde biraz daha bencil olabilir. Ama son maçlarda çok iyiydi, seviyesini yükseltti ve bundan memnunum."

Alman teknik adam, Jules Koundé'nin durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Daha hızlı dönmesini bekliyorduk ama ona iyi bakmamız gerekiyor. Gelişimini günden güne takip etmeliyiz. Durum biraz daha uzun sürüyor; onu milli ara sonrasında görmeyi umuyoruz."

Flick, Fariñas'ın hazır durumuna ve sağ bek pozisyonunda oynamaya nasıl geçtiğine değinerek şunları söyledi: "Daha önce bu pozisyonda oynamadı, ancak fiziksel, taktiksel ve teknik açıdan çok iyi bir oyuncu. La Masia'nın oyuncuları nasıl yetiştirdiği hayranlık verici ve sağ kanatta, Lamine Yamal'ın yanında çok iyi bir iş çıkarıyor."

Şunları ekledi: "Yarınki gibi bir maçı oynayabilecek seviyede. Aston Villa karşısında harika bir performans sergiledi ve yarınki maça hazır."