Flick, Barcelonalı oyuncu için: Hak ettiği şansı verme zamanı geldi

Teknik direktör Hansi Flick, genç oyuncu Brian Farinas'ın yaz transfer döneminde Girona'ya gidişini engellemesinin ardından, oyuncunun önüne yeni bir senaryo açtı ve şimdi ona Barcelona A takımında sağ bek mevkisinde forma giyme fırsatı verebilir.

Farinas, bu sezon şu ana kadar Barcelona A takımıyla forma giymedi; ancak takımın yaşadığı savunma sakatlıkları ve bunların Alman teknik adamı alternatif çözümler aramaya itmesi nedeniyle, yarın cumartesi Alavés karşısında fırsatını bulabilir.

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Farinas, sezon hazırlık döneminde Flick'i o kadar ikna etmişti ki, Girona'ya transferi tamamlanmaya yakınken bu olasılığı durdurmaya kadar vardırmıştı.

Alman teknik adam, 20 yaşındaki oyuncuda orta sahada birçok mevkide görev yapabilecek, bunun yanında sağ bek mevkisinde de güvenilebilecek bir yetenek görüyor; nitekim bunu hazırlık dönemindeki Birmingham ile oynanan hazırlık maçında da denemişti.

Flick, bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında oyuncuya güvenme olasılığından söz ederek şunları söyledi: "Brian Farinas bek mevkisinde bir seçenek olabilir, çok zeki. Sezon başından beri bizimle çalışıyor ve harika bir iş çıkarıyor. Hak ettiği oynama fırsatını ona verme zamanı geldi."

Tek istisna

Farinas, Barça A takımında bu sezon tek bir dakika bile forma giymemiş olan, kadroya dahil tek oyuncu konumunda.

Flick'in Alavés karşısında elinde yalnızca 4 savunmacı bulunuyor: João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín ve Alejandro Baldé. Bu maçın ardından Barcelona'yı iki önemli sınav bekliyor: Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ve pazar günü ligde Atlético Madrid. Bu da rotasyonu zorunlu kılıyor.

Dolayısıyla Farinas, Spotify Camp Nou'da Alavés karşısında sağ bek mevkisi için gerçek bir seçeneği temsil ediyor. Katalan "Sport" gazetesine göre oyuncu bu hafta boyunca ana grupla antrenman yaptı.

Teknik direktör Juliano Belletti, geçen sezon Farinas'a büyük ölçüde güvenmişti; zira oyuncu federasyon ikinci lig şampiyonasında 34 maçın 33'ünde forma giydi ve yalnızca kart cezası nedeniyle bir maçta forma giyemedi. Ayrıca B takımının liderlerinden biriydi.