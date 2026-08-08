Flick, Barcelonalı iki oyuncuyu kadro dışı bırakma kararıyla şaşırttı

İspanyol ekibi Barcelona, bu akşam "Bluenergy" Stadı'nda düzenlenen üçlü turnuvaya katılmak üzere İtalya'nın Udine kentine gitti. Katalan takımı, 2026-2027 yeni sezon hazırlıkları kapsamında "Friuli Venezia Giulia" Kupası'nın ilk edisyonunun katılımcılarından biri olacak.

İtalyan Udinese ve İngiliz Nottingham Forest karşılaşmaları için teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunda, Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre, hızlı görüşmelerin ardından kiralık olarak Liverpool'a transferinin eşiğine gelen Uruguaylı defans oyuncusu Ronald Araujo yer almıyor.

Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıran Araujo, rehabilitasyon programına devam etmiş ve Birmingham City karşısında da forma giymemişti.

Anfield'a yaklaşan ayrılığı buna engel olmadan önce Udine'de forma giyme şansı bulması bekleniyordu; transferin resmi açıklamasının ise saatler içinde yapılması öngörülüyor.

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Araujo bu sabah eşyalarını toplamak ve takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için Joan Gamper Spor Kompleksi'ne geldi.

Ancak İtalya'ya yapılan seyahati kaçıran tek oyuncu o değildi; teknik direktör Hansi Flick'in kararıyla Marc Casadó ve Roony Bardghji de yola çıkmadı.

Kadro dışı bırakılanların listesi, Casadó ve Bardghji için açık bir mesaj taşıyor: Flick'in yeni sezon planlarında yer almıyorlar ve yaz transfer döneminin kalan süresinde yeni bir kulüp aramaları gerekiyor.

Son rötuşların toplantısı

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, cuma sabahı Joan Gamper Spor Kompleksi'nde Bardghji'nin menajeri Christian Emile ile bir araya geldi. Görüşmede İsveçli oyuncunun Katalan kulübünden ayrılışına ilişkin son rötuşlar yapıldı.

Oyuncunun menajeri Barcelona tesislerinde görüldü ve ardından ayrıldı; İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Bardghji'nin takımda devam etmeyeceğini ortaya koydu.

Barcelona'nın Udine seyahatinde ayrıca, satış anlaşmasıyla Ajax Amsterdam'a transferine yaklaşan Jofre Torrents de yer almıyor. Oyuncunun Hollanda kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

"Sport", Bardghji ve Casadó'nun Flick'in kendilerini kadro dışı bırakma ve Barcelona'da bırakma kararından haberdar olmadıklarını, kararın havaalanına gitmeden hemen önce sürpriz bir şekilde geldiğini aktardı.

Gazete, oyuncuların Barça'da devam etmeyeceklerini bildiklerini, ancak kadro dışı bırakılma kararının beklenmediğini ve herkesin bunu aynı şekilde kabullenmediğini ekledi.