Flick, Barcelona yıldızına olan güvenini tamamen yitirdi

Bir basın raporu, geçen sezonun sonunda yaşanan gelişmeler ışığında, Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick ile Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong arasındaki ilişkinin gerginleştiğini ortaya koydu.

Barcelona haberleri konusunda uzman İspanyol gazeteci Gerard Romero, bugün çarşamba günü, Flick'in De Jong'a olan güvenini tamamen yitirdiğini belirterek, krizin Barça'nın Atletico Madrid karşısında elenerek turnuvaya veda ettiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında zirveye ulaştığını ifade etti.

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Romero, oyuncunun oynamak için tıbbi izin almasının ardından Flick'in rövanş maçında De Jong'u ilk on birde sahaya sürmek istediğini, ancak Hollandalı milli futbolcunun riske girmemek için bunu reddettiğini ve bunun da iki taraf arasında anlaşmazlığa yol açtığını sözlerine ekledi.

Özellikle kendisiyle Flick arasındaki ilişkinin son derece gerginleşmesi nedeniyle De Jong'un Barça'dan bir çıkış yolu aradığını belirtti.

Blaugrana'nın orta saha oyuncusunun, Hollanda ile 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında maruz kaldığı ciddi bir diz sakatlığından muzdarip olduğu ve cerrahi müdahale seçeneğini değerlendirdiği, ancak geleceğiyle ilgili gelişmelerin ne yönde ilerleyeceğini beklemesi nedeniyle konuyu netleştirmeyi ertelediği hatırlatıldı.