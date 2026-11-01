Flick, Barcelona yıldızı üzerine oynadığı bahsi kazanıyor

Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, Hollandalı oyuncusu Frenkie de Jong üzerine oynadığı kumarı kazanmayı başardı. De Jong, eksiklikleri telafi etmek için savunma hattında güvenilir bir seçenek olabileceğini kanıtladı.

Sport gazetesi, De Jong'un Barcelona ile Deportivo Alaves karşılaşmasında, orta saha yerine savunma hattında görev alarak dikkatleri üzerine çektiğini ve maçın Barça'nın 6-1'lik galibiyetiyle sona erdiğini aktardı.

Sakatlığından döndükten sonra Real Madrid karşısındaki El Clasico'da süre alan De Jong, Alaves maçında ilk on bire geri döndü.

İlk on birde yer aldığı son maça ulaşmak için ise 22 Şubat tarihine kadar geriye gitmek gerekiyor. Hollandalı oyuncu o maçta Levante karşısındaki galibiyette 90 dakika sahada kalmış ve bir de gol kaydetmeyi başarmıştı.

Ancak asıl önemli olan, De Jong'un Flick'in planlarında önemli bir oyuncu olmak üzere geri dönmesi değil, sahada üstlendiği mevkiydi. Hollandalı milli oyuncu, eksikliklerden etkilenen bir savunma hattında Pau Cubarsi'nin yanında görev aldı.

Sakatlıklar nedeniyle çok sayıda oyuncunun eksik olması sebebiyle Barcelona'nın teknik direktörü, daha önce De Jong'a stoper mevkiinde güvenilebileceğine işaret etmişti.

Katalan ekibinin rakibine rahatça üstünlük kurması sayesinde, orta saha oyuncusunun daha geride bir mevkide bulunması takıma daha fazla taktiksel esneklik sağladı. De Jong'un sahada olmasıyla birlikte, oyun kurma artık aynı ölçüde Cubarsi'ye bağlı kalmadı; aksine oyuncular arasında daha fazla dağıtılmış hale geldi.

Buna ek olarak, De Jong'un topla yaptığı ileri çıkışlar, oyunu her zaman mükemmel okuma yeteneğine sahip olan ve takım arkadaşlarının sahada daha iyi koşullarda görünmesine yardımcı olan Rodri ile mevki ve konum değişimleri yapılırken bile, atakların başlangıcında ek seçenekler sunuyor.

Fakat en büyük soru işareti savunma görevleriyle ilgiliydi. De Jong daha önce Ajax dönemi boyunca, Hollanda Milli Takımı'yla ve hatta teknik direktör Ronald Koeman döneminde Barcelona ile bazı vesilelerle stoper mevkiinde oynamıştı.

Alaves karşısında Barcelona oyuncusu birebir mücadelelerde bazı zorluklar yaşadı, ayrıca savunmaya çıkıp rakibe baskı uygularken zaman zaman risk aldı. Ancak bu detaylara rağmen son derece istikrarlı bir performans sergiledi, maç boyunca konsantrasyonunu korudu ve birçok kez rakiplerin hareketlerini önceden okumayı başardı.

Özellikle topu kesmek için araya girdiği anların zamanlamasında ve gerektiğinde geriye çekilmesinde başarılıydı. En dikkat çeken müdahalelerinden biri ise Lucas Boye'nin gol fırsatına ulaşmasını engelleyen belirleyici bir top kapışıydı.