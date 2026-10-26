Flick, Barcelona'yı kurtarma planını belirledi: Önce "zihinleri temizlemek"

Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, oyuncularının son dönemde yaşadığı ve özellikle Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşılaşmalarında net bir şekilde ortaya çıkan fiziksel ve zihinsel yorgunluğun, takımın performansını etkileyen etkenlerden biri olduğuna inanıyor. Bu durum onu, antrenmanlara dönmeden önce oyuncuların hazırlığını yeniden kazanmaya ve onlara soluklanma fırsatı vermeye odaklanmaya yöneltti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Flick'in endişeleri 12 gün önce takımın Sevilla seyahati sırasında artmaya başladı. Katalonya'daki hava koşulları, uçakta bir saatten fazla zaman geçirdikten sonra onu otele dönmek zorunda bıraktı. Ardından Barcelona, teknik ekibi kaygılandıran bir dizi sakatlığın ortasında Paris'e zorlu bir yolculuğa çıktı.

Alman teknik adamın endişeleri El Clasico sırasında yeniden alevlendi; takım, bu sezonun güçlü başlangıcına damga vuran canlılığının bir kısmını kaybetmiş göründü. Bu da onu şu an oyuncuların ilk haftalarda sergilediği seviyeyi geri kazanmak için çözümler aramaya itiyor.

Dengeyi yeniden kurmak için fırsat

Barcelona, maç olmayan bir haftadan yararlanıyor. Bu durum Flick'e, oyuncularına işe yeniden koyulmadan önce fiziksel ve zihinsel dinçliklerini geri kazanmaları umuduyla iki gün izin verme fırsatı tanıyor.

Alman teknik adam, oyuncularından beslenme talimatlarına uymalarını ve toparlanmaya önem vermelerini istiyor; bunun yanında zihinlerini arındırmaları ve daha fazla konsantrasyonla dönmeleri için geçici olarak futbolun baskılarından uzaklaşmalarını da bekliyor.

Ballon d'Or gala töreni bu plana sınırlı bir istisna getiriyor. Flick, ara dönemi takıma gerçek bir dinlenme fırsatı vermek için kullanmak istese de Lamine Yamal, Joan Garcia ve Rodri'nin törene katılmak üzere seyahat etmesi bekleniyor.

Barcelona'nın çarşambadan itibaren taktiksel yönler ve saha içi performans üzerinde daha derin bir çalışmaya başlaması planlanıyor. Ancak Flick öncelikle dinlenmenin ve baskıdan uzaklaşmanın oyuncularının seviyelerini yeniden kazanmalarına yardımcı olacağına bel bağlıyor.

"La Masia" yetenekleri

Sakatlıklar, teknik ekibin karşı karşıya olduğu en belirgin zorluklardan biri olmaya devam ediyor; özellikle savunma hattında. Flick, bu durumların bir kısmının ikili mücadeleler sonucu ortaya çıktığını, mutlaka fiziksel hazırlıktaki bir aksaklıktan kaynaklanmadığını düşünüyor.

Teknik adam daha önce, eksiklikleri telafi etmek için "La Masia" akademisinin yeteneklerine güvenmeyi sürdürmenin gerekliliğine işaret etmişti. Bu, El Clasico sırasında bek oyuncusu Alex Camps'ın ve Dani Olmo'nun yokluğunda fırsat bulan orta saha oyuncusu Oriol Guren'in forma giymesiyle kendini gösterdi.

Flick'in sakatlık krizini yönetmeye çalışmasıyla eş zamanlı olarak, akademi oyuncularından yararlanmanın önümüzdeki dönemde de süreceği bekleniyor. Bu, takımın Real Madrid'e karşı El Clasico'yu 2-1 kaybetmesinin ardından fiziksel ve zihinsel tazeliğini yeniden kazanma çabasıyla aynı döneme denk geliyor.