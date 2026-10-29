Hansi Flick ve Barcelona kulübü, bugün perşembe, Alman teknik direktörün "Instagram" üzerindeki resmi hesabının açıldığını, Flick'in bu yeni adımı memnuniyetle karşıladığı ortak bir paylaşımla duyurdu.

Teknik direktör şunları yazdı: "Merhaba culers! Instagram'da olmaktan, günümden ve Barcelona'daki hayatımdan bazı anları sizinle paylaşmaktan çok mutluyum."

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Ayrıca taraftarlara Katalanca bir mesaj da gönderdi ve şöyle dedi: "Desteğiniz için çok teşekkürler. Yaşasın Barcelona!".

Flick, bu sezonun başında Joan Gamper Kupası sırasında yapılan takım tanıtımından bir fotoğrafı, hesabında paylaştığı ilk fotoğraf olarak seçti.

Alman teknik direktör, kulübe ve şehre olan bağlılığına bir işaret olarak, gülümserken ve üzerinde Barcelona amblemi bulunan bir forma giyerken göründü; nitekim bunu daha önce "Barcelona çok hoşuma gidiyor" ve "Barcelona hayatımın kulübü" gibi ifadelerle birçok kez dile getirmişti.

Bu adım, Alman teknik direktörün özel hayatını her zamanki gibi ışıklardan uzak tutmaya özen göstermesine rağmen, kendisiyle yakından iletişim kurma fırsatı sunuyor. Flick'in yeni hesabı aracılığıyla ne sunacağı henüz bilinmiyor, ancak Katalan "Sport" gazetesine göre, ağırbaşlılık ve profesyonellikle öne çıkan üslubunu koruması bekleniyor.

"Instagram"daki ilk saatinde takipçi sayısı 100 bini aştı, ayrıca Katalan kulübünün A takımındaki tüm oyuncuları takip etmeye başladı.