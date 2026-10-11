Flick, Barcelona oyuncularını "düşmanca atmosfere" karşı uyardı

Barcelona, önümüzdeki salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Türk ekibi Galatasaray'a zorlu bir deplasman konuğu olarak gidecek.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna Hollanda ekibi Feyenoord karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyetle başlamıştı.

Sport gazetesi, Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick'in, Katalan ekibinin oyuncularını Türk takımı karşısında rehavete kapılmamaları konusunda uyardığını aktardı.

Flick, hem kulüp içinde hem de açıklamalarında, Galatasaray ile deplasmanda yapılacak maçın fikstürde son derece önemli bir durak olduğunu ifade etti.

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Hansi Flick, Galatasaray'a büyük bir saygı duyuyor; zira Türk takımının uluslararası arenada yüksek seviyeli oyunculardan oluşan, üst düzey bir kadroya sahip olduğunu düşünüyor. Bu oyuncuların başında ise Victor Osimhen ve Leroy Sane geliyor.

Barcelona teknik ekibinin bakış açısına göre Galatasaray maçı, lig aşamasındaki en zor deplasman karşılaşmalarından biri olup, zorluk derecesi bakımından Paris Saint-Germain maçıyla eş değer.

Rakibin kalitesinin yanı sıra taraftar atmosferi faktörü de öne çıkıyor. Flick, Getafe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularına kendilerini bekleyen atmosfer konusunda net bir uyarıda bulundu ve bu atmosferi, tüm Avrupa'da en ateşli ortam ve en gürültülü stadyum olarak tanımladı.

Barcelona oyuncuları, San Siro'daki yarı finalde Inter ile karşılaşmaları gibi, muazzam baskı altında maç oynama tecrübesine sahip olsa da soyunma odasına iletilen mesaj, son derece düşmanca bir atmosferle, belki de bir futbol stadyumunda şimdiye kadar yaşadıkları en sert ortamla karşılaşacakları konusunda uyarı niteliğinde.

Flick, İstanbul'dan üç puanla dönebilmek için Barcelona oyuncularından en üst düzeyde konsantrasyon istiyor.