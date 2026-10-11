Flick, Barcelona oyuncularını "düşmanca atmosfer" konusunda uyardı

Barcelona, öbür gün Türkiye'de Galatasaray'a zorlu bir rakip olarak konuk olacağı Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasına hazırlanıyor.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-1 yenerek büyük bir galibiyetle başlamıştı.

Sport gazetesi, Barça'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick'in Katalan ekibinin oyuncularını Türk takımı karşısında gevşemeye karşı uyardığını aktardı.

Flick, hem kulüp koridorlarında hem de kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'a deplasmanda yapılacak ziyaretin fikstürde son derece önemli bir durak olduğunu ifade etti.

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Hansi Flick, Galatasaray'a büyük saygı duyuyor; Türk ekibinin başta Victor Osimhen ve Leroy Sane olmak üzere uluslararası arenada yüksek seviyeye sahip futbolcuları barındıran üst düzey bir kadroya sahip olduğunu düşünüyor.

Barça teknik ekibinin bakış açısına göre Galatasaray maçı, lig aşamasındaki en zor deplasman karşılaşmalarından biri olup zorluk derecesi bakımından Paris Saint-Germain maçıyla aynı seviyede.

Rakibin kalitesinin yanı sıra taraftar atmosferi faktörü de öne çıkıyor. Getafe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Flick, kendilerini bekleyen atmosfer konusunda oyuncularına net bir uyarı yaparak bu atmosferi en ateşli, stadyumu ise tüm Avrupa'nın en gürültülü stadyumu olarak tanımladı.

Barcelona oyuncularının, yarı finalde San Siro'da Inter Milan ile yaptıkları maç gibi muazzam baskı altında oynama tecrübesine sahip olmasına rağmen, soyunma odasına iletilen mesaj, son derece düşmanca bir atmosferle karşılaşacakları ve bunun belki de bir futbol sahasında şimdiye kadar deneyimledikleri en sert atmosfer olacağı uyarısını içeriyor.

Flick, İstanbul'dan üç puanla dönebilmek için Barcelona oyuncularından azami düzeyde konsantrasyon istiyor.