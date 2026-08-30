Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, hâlihazırda elindeki takımdan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sportif direktör Deco'nun kadroyu geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Flick, La Liga'da Rayo Vallecano ile oynanacak maçın basın toplantısında şunları söyledi: "Piyasadan çok memnunum, Deco transfer çalışmalarını sürdürüyor ama üzerimizde herhangi bir baskı yok. Harika bir iş çıkardı ve antrenmanlardaki kalite iyi. Bundan daha fazla ne isteyebiliriz bilmiyorum, genel his olumlu ve mükemmel."

Kalecilik pozisyonundaki rekabet ve Dominik Livaković'in Wojciech Szczęsny'nin yerine ikinci kaleci olarak forma giyme ihtimali hakkında Katalan ekibinin teknik direktörü şunları söyledi: "Szczęsny'den memnunuz, çok tecrübeli kalecilerimiz var ve Livaković'in gelecek için bir yatırım olduğu bizim için açık."

Frenkie de Jong'un durumu ve ameliyat olma ihtimalinin ortadan kalkması hakkında Barça'nın teknik direktörü şu yorumu yaptı: "Adım adım ve günden güne ilerlemesi önemli. Her gün çalışıyor ve önümüzde birçok maçın olduğu uzun bir sezon var. Onun burada olmasından memnunum çünkü hedeflerimize ulaşmak için kalitesine ihtiyacımız var. Bunu yönetmek ne benim ne de oyuncular için kolay, zira dakikaların yönetilmesi gerekiyor. Herkes oynamak istiyor ama en önemli şey takım, tabii ki bir de kulüp."

Genç oyuncu Bernal'den beklenen rol konusunda Katalan ekibinin teknik direktörü şunları açıkladı: "Geldiğinde bizimle antrenman yapacağı ve ikinci takımla oynayacağı açıktı. Büyük potansiyele sahip, çok iyi performanslar sergiliyor ve daha da gelişecek."

Barça oyuncularına Ballon d'Or verilmesini talep eden kampanyaları takip edip etmediği sorulan Barcelona teknik direktörü şunları söyledi: "Kampanya yapmak benim işim değil, konu zaten yeterince karmaşık. Takımımda mükemmel oyuncular var ama ben bu tür şeylerin taraftarı değilim. Önemli olan takım ve eğer iyi bir performans sergilersek, bireysel ödülleri kazanma şansımız çok daha yüksek olur."

Kadronun Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere tüm kupaları kazanma kapasitesi sorulan Barça'nın teknik direktörü şöyle konuştu: "İyi oynuyoruz ve mükemmel bir formda bir dönemden geçiyoruz, ama asıl önemli olan tek bir takım olarak nasıl oynadığımız. Eğer oyuncular birbirine bağlıysa ve ortam iyiyse bu daha iyidir. Ortam gerçekten harika ve bu coşkuyu ve konsantrasyonu korumamız gerekiyor."

Rodri'nin ilk on birde forma giymeye hazır olup olmadığı hakkında Barça'nın teknik direktörü şunları söyledi: "Son günlerde bazı hafif ağrılar yaşadı ama şimdi daha iyi durumda, iyi antrenman yaptı ve durumu umut verici görünüyor. Yarın ne yapacağımızı göreceğiz."

Lamine Yamal'ın şu anda daha mutlu olup olmadığı sorulan Barcelona teknik direktörü, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Elbette, gülümsemesi her zaman güzeldir, ben kendim de her gün gülümsemiyorum. Herkes onunla ilgileniyor, ama o sakatlığından iyileştikten sonra Dünya Kupası'na katıldı ve iyi antrenman yapıyor. İlk maç en iyi maçlarından biri değildi ama bize sunduklarından memnundum. Şimdi tam 90 dakika oynadı ve bu onun için iyi bir şey. Bugünkü antrenmanı mükemmeldi ve ona destek olmamız gerekiyor."



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