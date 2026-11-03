Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, salı akşamı Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında Aston Villa'yı 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada takımının savunma performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tüm oyuncuların kalesini gole kapatma başarısına katkı sağladığını vurguladı.

Barcelona, "Camp Nou" sahasında oynanan ve lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında yapılan maçta İngiliz ekibini kolaylıkla mağlup etti.

Flick, maçın ardından İspanyol "As" gazetesinin aktardığı "Movistar" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Evet, bu galibiyet önemliydi. İyi savunma yapan büyük bir takımla karşı karşıya geldik. Savunmamızın performansından mutluyuz; maçı gol yemeden tamamlamak adına herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koydu."

Flick, takımın savunma çalışmasıyla ilgili olarak şunları ekledi: "Çalışmaya devam etmeliyiz. Herkes muhteşem bir performans sergiledi, son derece kenetlenmiş bir haldeydik ve çok iyi savunma yaptık. Harikaydı."

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Bu, Barcelona'nın Nisan 2025'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde kalesini gole kapattığı ilk maç oldu; o tarihte Borussia Dortmund'u 4-0 yenmişti. O günden beri üst üste 18 maçta gol yemiş ve bu da rekor niteliğinde olumsuz bir seri oluşturmuştu.

Rodri'nin durumu

Alman teknik adam, maç sırasında kas ağrısı hisseden ve oyundan çıkmak zorunda kalan Rodri'nin durumuna da değinerek şunları söyledi: "Bir miktar kas rahatsızlığı hissetti; daha fazlasını öğrenmek için yarına kadar beklememiz gerekiyor."

Flick bu açıklamasıyla, İspanyol orta saha yıldızının önümüzdeki pazar günü İspanya Ligi'nde oynanacak ve büyük beklentiyle beklenen Atletico Madrid maçındaki durumuyla ilgili belirsizliği artırdı.

Flick, Atletico Madrid ile oynanacak bir sonraki karşılaşmaya ilişkin olarak, takımının toparlanıp maça hazırlanmak için 4 günü bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: "Hazırlığımızı yeniden kazanmak ve maça çıkmak için 4 günümüz var."