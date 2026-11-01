Flick, Barcelona'nın Adeyemi transferindeki plan değişikliğinin arkasında: Alman yıldızdan hızlı yanıt

İspanyol bir basın raporu, bugün pazar günü, Karim Adeyemi'nin Barcelona'ya transferinin yaz transfer döneminde öne alındığını ve belirlenen tarihten tam bir yıl önce gerçekleştiğini ortaya koydu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Barcelona uzun süredir Alman milli oyuncu olan kanat oyuncusunun seviyesindeki gelişimi yakından takip ediyordu; bu, bu transferin tamamlanmasında en belirgin rolü üstlenen Hansi Flick'in oyuncuya duyduğu büyük hayranlıktan kaynaklanıyordu.

Flick, Alman milli takımlarının farklı yaş kategorileriyle yaptığı çalışmalardan bu yana oyuncunun kapasitesini çok iyi biliyor; zira daha önce ortak bir tecrübe paylaşmışlardı ve oyuncunun sahip olduğu muazzam potansiyelin farkındaydı.

Oyuncunun Borussia Dortmund'la olan sözleşmesinin 2027 yazında sona ermesi beklenirken bu tarihe kadar beklenmesi hâlinde, bu transfer mali açıdan Barcelona için büyük bir stratejik kazanç anlamına gelecekti.

Ancak Adeyemi'nin bir sonraki sezona yönelik hamlelerinden haberdar olan Alman kulübü, oyuncuyu, bitmek üzere olan sözleşmesini yenilemeden takımda kalma ihtimaline karşı açıkça uyardı.

Dortmund, oyuncuya sözleşmeyi yenilememesinin, kendisini sezonu tribünde geçirme ya da neredeyse tamamen oynamaktan uzak kalma gibi büyük bir ihtimalle karşı karşıya bırakacağını, bunun da futbol kariyerine açık bir zarar vereceğini ve hatta gelecekteki gelişimini bile etkileyeceğini bildirdi.

Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e gidişi, Barcelona'nın hücum hattında boş bir yer açarak transferin tamamlanma ihtimalini artırdı.

Katalan kulübü durumun doğasını kavrayarak oyuncuyu kadrosuna katma tarihini öne almaya ve sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmış olmasından yararlanarak Borussia Dortmund ile görüşmelere başlamaya karar verdi; bu da transferi mali açıdan erişilebilir kıldı, nitekim öyle de oldu.

Tüm taraflar anlaşmadan memnun ayrıldı ve Adeyemi, belirlenen tarihten bir yıl önce Barcelona'ya katıldı.

Fırsatın değerlendirilmesi

Barcelona'nın oyuncuya yaptığı yatırım, müsabakaların ilk aylarında meyvelerini vermeye başladı; zira Alman kanat oyuncusu, Hansi Flick'in kendisine verdiği dakikaları değerlendiriyor ve geçen sezon Borussia Dortmund'la kaybettiği canlılığı ve hızı yeniden kazandı.

Adeyemi, hızı ve fark yaratma kabiliyeti sayesinde, taktiksel açıdan daha mantıklı ve disiplinli bir oyun tarzıyla öne çıkan Gordon'un yerine girdiğinde, takımın yedek kulübesinden güvenebileceği bir kozu hâline geldi.

Oyuncu ayrıca, ister yedek olarak sahaya çıktığında ister ilk on bir içinde tercih edildiğinde, özellikle sol cenahta takıma farklı bir seçenek sundu; burada Barcelona hücumuna bir ölçüde rastgelelik ve beklenmedik hamleler kazandırıyor.

Adeyemi'nin rakamları, Alavés maçı öncesinde iyi bir başlangıç yaptığını doğruluyor; 13 maça yayılan 452 dakika sahada kaldı, bu süre zarfında İspanya Ligi'nde iki ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki olmak üzere 4 gol attı, ayrıca tamamı yerel müsabakada olmak üzere 3 asist yaptı.