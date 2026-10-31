Alman teknik direktör Hansi Flick, Deportivo Alaves'i 6-1 mağlup ettiği İspanya La Liga'nın 11. hafta müsabakasının ardından 131 resmi maçta 100. galibiyetine ulaşarak Barcelona ile tarihi bir başarıya imza attı ve adını Katalan kulübünün tarihindeki en önemli teknik direktörler arasına yazdırmaya devam etti.

Flick, 100 galibiyet barajını aşmak için yalnızca 131 maça ihtiyaç duydu. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarının her birinde 44 galibiyet alırken, içinde bulunulan 2026-2027 sezonunda ise 14 resmi maçta 12 galibiyet elde etti. Buna karşılık 21 yenilgi ve 10 beraberlik yaşadı. Böylece galibiyet oranı yaklaşık yüzde 76,3'e ulaşırken, mağlubiyet almadığı maçların oranı ise yaklaşık yüzde 84 oldu.

Alman teknik direktörün yönetimindeki Barcelona'nın istatistikleri, takımın sahip olduğu büyük hücum gücünü ortaya koyuyor. Zira bu sezon 14 maçta 12 galibiyet alan takımın oyuncuları, maç başına 3 golü aşan bir ortalamayla 48 gol kaydetti. Ayrıca bir dizi rakibini 5-0 mağlup etmenin yanı sıra Racing Santander'in filelerine 7 gol bırakarak farklı galibiyetler elde ettiler.

Barcelona, bu sezon yalnızca iki yenilgi aldı; Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e ve La Liga'da Real Madrid'e karşı. Ardından Alaves'i farklı skorla mağlup ederek dengesini yeniden buldu.

Flick'in elde ettiği başarıya rağmen, Luis Enrique Barcelona tarihinde 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör olmayı sürdürüyor. Enrique bu rakama 126 maçta ulaşarak 139 maça ihtiyaç duyan Pep Guardiola'yı geride bıraktı. Enrique, takımdaki kariyerini 181 maçta 138 galibiyetle tamamlamıştı.