Flick, Avrupa'daki beşli galibiyetin ardından: Gelişmemiz gerekiyor!

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımının bu sezonki ilk Avrupa maçındaki performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi; ancak her zamanki gelişim talebine sadık kalarak "geliştirilmesi gereken hususlar var" dedi.

Barcelona, çarşamba akşamı "Spotify Camp Nou" stadında Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek gösterişli bir galibiyet aldı ve kıtanın büyüklerine erken bir uyarı gönderdi.

Beş golü Raphinha (iki gol), Karim Adeyemi, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus kaydetti.

Flick, "Movistar" kanalına yaptığı açıklamalarda takımın atmosferine, çalışma ahlakına ve Lamine Yamal'ın kaptan olarak attığı golün önemine dikkat çekti.

Teknik direktör şunları söyledi: "Takımda iyi bir atmosfer var, Raphinha ve Lamine Yamal adına mutluyum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Lamine harika bir maç çıkardı; bir gol attı ve takımın lideriydi."

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Flick, takımın mevcut seviyesine "sıkı ve titiz çalışma ile topa sahip olmadaki üst düzey beceri" sayesinde ulaştığının farkında.

Bununla birlikte şu tespiti yapıyor: "Gelişebiliriz, hatta gelişmeliyiz; yapmamız gereken şey bu: Antrenmanlara aynı yoğunluk ve kalitede devam etmek. Şimdi de geliştirilmesi gereken yönleri belirlememiz gerekiyor."

Flick sözlerini şöyle noktaladı: "Bence çok iyi ve çok sıkı çalışıyoruz. Topla oynama konusunda üst düzey bir kalitemiz var. Bundan çok memnunum."