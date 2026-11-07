Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, Atlético Madrid karşısında oynanacak merakla beklenen maç öncesinde önemli açıklamalarda bulunarak ilk 11 hakkındaki düşüncelerini, sakatlıktan dönen bazı oyuncuların durumunu ve İspanya Ligi'nde liderlik mücadelesine dair görüşlerini ortaya koydu.

Barcelona, İspanya Ligi'nin on ikinci haftası kapsamında yarın pazar günü Metropolitano Teyran Al Riyad Stadı'nda Atlético Madrid'e konuk olacak. Bu karşılaşma, Katalan ekibi için şampiyonluk mücadelesinde büyük önem taşıyor.

Flick, maçla ilgili düzenlenen basın toplantısında maçın zorluğundan, Atlético karşısında yaşanan geçmiş anılardan, Frenkie de Jong ile Marc Bernal arasındaki tercihten, ayrıca Eric García ve Andreas Christensen'in durumundan söz etti.

Alman teknik direktör şunları söyledi: "Her maç son derece önemli. İspanya Ligi'nde üç ya da dört çok güçlü takım var ve puan tablosunda aralarındaki farklar son derece az. Elbette Atlético Madrid'i yenmek çok önemli olacak."

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Şöyle devam etti: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak sezonda önümüzde daha uzun bir yol var. Oraya kazanmak amacıyla gideceğiz; fakat büyük bir teknik direktöre sahip harika bir takımla karşı karşıya geleceğimizin de farkındayız, bu yüzden maç zor olacak."

Atlético Madrid karşısında yaşanan geçmiş karşılaşmalara dair Flick şunları belirtti: "Bütün bunlar artık geçmişte kaldı ve şu an beni ilgilendirmiyor. Benim için en önemli olan yarın yaşanacak olan şey. Çok güçlü bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz ve milli arayı öncesinde zirveye çıkmak için kazanmamız gerekiyor. Bu yüzden bu maçta gücümüzü ve kalitemizi göstermemiz önemli."

De Jong ile Bernal arasında tercih

Flick, Frenkie de Jong ile Marc Bernal arasındaki farklara değinerek şunları söyledi: "Frenkie farklı mevkilerde oynayabilir, ancak aralarında benzer yönler de var. Belki de Jong daha fazla tecrübeye sahip, ama ikisi de özgüvenli ve topla oynarken belirleyici kararlar alabilme yeteneğine sahip."

Şöyle ekledi: "Bernal mükemmel bir performans sergiliyor, sahanın içinde nerede bulunması gerektiğini çok iyi biliyor ve sunduğu performanstan son derece memnunum. Ayrıca Frenkie'nin dönüşünden de çok mutluyum. Uygun ilk 11'i seçmemiz gerekiyor ve bunu bugün ilerleyen saatlerde ya da yarın konuşacağız."

De Jong'un Atlético karşısında ilk 11'de yer alma ihtimaline dair şu yanıtı verdi: "Maça başlayıp başlamayacağına henüz karar vermedim ve bu tür konuları her zaman dikkatlice düşünmek daha iyidir. Onun imkanlarını da, Bernal'in imkanlarını da çok iyi biliyoruz ve Bernal'in sunduğu performansı gerçekten beğendim."

Flick, Rodri'nin sakatlığının yönetimine ilişkin eleştirilere yanıt verdi

Rodri'nin dönüş zamanı ve oyuncunun durumunun ele alınış biçimine yönelik kendisine yapılan eleştiriler hakkında Flick şunları söyledi: "Her zaman işler iyileştirilebilir, ama bu durumda oyuncuyla iletişim kurduğumu ve bir çözüme ulaştığımızı düşünüyorum."

Şöyle açıkladı: "Tecrübeye sahip bir oyuncuyla konuştuğunuzda, onu dinlediğinizde ve bir çözüm üzerinde anlaştığınızda, bundan fazla yapılabilecek pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim görüşüm bu. Sonucu gördüğünüzde, daha iyi davranabileceğinizi söyleyebilirsiniz, ama bütün bunlar artık geçmişte kaldı."

Atlético maçı öncesinde Barcelona'ya savunmada moral

Eric García ve Andreas Christensen'in takımla antrenmanlara dönmelerinin ardından durumlarına dair Flick, bu ikilinin Atlético Madrid maçı için Barcelona'nın kadrosunda yer alacağını doğruladı.

Alman teknik direktör şunları söyledi: "Eric maça başlayabilir, ikisi de yarın takımın kadrosunda olacak. Eric'in ilk 11'de yer alabileceğini düşünüyorum, ama göreceğiz."