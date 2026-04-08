Flick alaycı bir şekilde: "Far"ın ne işe yaradığını bilmiyorum... Almanya'ya teşekkürler!

Barcelona teknik direktörü Hans Flick, Çarşamba günü Spotify Camp Nou'da oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Atlético Madrid'e 2-0 yenildikten sonra bazı hakem kararlarını eleştirdi ve bu kararların maçın gidişatını tamamen değiştirdiğini ima etti.

Oyuncusu Pau Kubarsi'nin kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak Flick, "Bilmiyorum, haklı olabilir de olmayabilir de... Top arkada olduğu için yeterli temas olup olmadığından emin değilim" dedi.

Alman teknik direktör, maç sonrası basın açıklamalarında şunları söyledi: "Bence birçok durum var, örneğin oyuncularından biri (penaltı alanı içinde) eliyle topa dokundu ama hakem hiçbir şey yapmadı... Bana göre bu çok açık, VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamıyorum!"

Teknolojinin yararını sorgulayarak şöyle devam etti: "Hepimiz hata yaparız, ama VAR neden var ki? Bunu anlayamıyorum... Bu bir penaltı ve ikinci sarı kart (Atlético oyuncusu Marc Pobel için)."

Alaycı bir şekilde şunları ekledi: "VAR teknolojisi bugün çok konsantreydi, işler böyle... Hakem Alman (video hakemi Christian Dingert)… Almanya'ya teşekkürler! Kaleci (Juan Musso) oyunu başlattığı pozisyonda ne olduğunu anlamıyorum, savunma oyuncusu topu eliyle durdurdu, sonra oyun devam etti… Bana göre bu çok açık bir kırmızı kart ve aynı zamanda bir penaltı."

Flick şöyle devam etti: "Belki bu, maçı tamamen değiştirirdi, ama bence neden bu şekilde karar verilmediğini açıklayabilirler... Bunu kabul etmeliyiz."