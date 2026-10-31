Flick, Alaves karşısında benzeri görülmemiş bir orta saha hazırlıyor

Tüm veriler, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in, cumartesi akşamı İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Deportivo Alavés maçında daha önce hiç denenmemiş bir orta saha üçlüsüne güveneceğine işaret ediyor.

Sport gazetesi, Fermin Lopez ve Dani Olmo'nun yokluğunun, Flick'i orta sahanın vazgeçilmez ikilisi Pedri ve De Jong'a eşlik edecek üçüncü bir seçenek aramaya mecbur bıraktığını belirtti.

Çözüm ise bu sezon beşinci maçına, ilk on birde ise üçüncü maçına çıkacak olan Gavi olacak.

Gavi'nin forma giymesi, Barcelona'nın Alavés karşısındaki ilk on birinde beklenen sürprizlerden biri olacak. Bu durum teyit edilirse, Flick'in sezon başından bu yana takımın orta saha dizilişinde yapacağı yedinci değişiklikle karşı karşıya olacağız.

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Rodri, Pedri ve Gavi, Barcelona forması altında ilk kez aynı sahada bir araya gelmiş olacaklar.

Gavi, yalnızca 191 dakika sahada kalarak şu anda Katalan takımının en az süre alan yedinci oyuncusu durumunda. Bu açıdan yalnızca yedek kaleciler Livakovic ve Szczesny ile birlikte Balde, Frenkie de Jong, Hamza Abdelkerim ve Brian Farinas'ın önünde yer alıyor.

Gavi'nin son kez forma giydiği maç, Parc des Princes stadında 4-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan Paris Saint-Germain karşılaşmasıydı. Maça yedek kulübesinde başlayan oyuncu, yarım saat süre almıştı.

Gavi şu ana kadar orta sahada Rodri ve Pedri ikilisinden biriyle birlikte oynadı, ancak daha önce ikisiyle birden aynı sahada hiç yer almamıştı.