Flavio, Trabzonspor'a çok yakın

Bordo-mavili takımın Bahia forması giyen orta saha oyuncusunun transferini bitirmek üzere olduğu öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren , ekiplerinden Bahia forması giyen orta saha oyuncusu Flavio'yu renklerine bağlamak üzere.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için 1 milyon euro karşılığında Bahia ile anlaştı.

Haberde Flavio'nun yarın Trabzon'a geleceği ve bordo-mavili kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da iddia edildi.

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Savunmaya dönük bir orta saha oyuncusu olan Flavio kariyerinde daha önceden Vitoria, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre takımlarında forma giymişti.