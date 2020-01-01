Transfer

Flavio, Trabzonspor'a çok yakın

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Flavio Bahia
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Bordo-mavili takımın Bahia forması giyen orta saha oyuncusunun transferini bitirmek üzere olduğu öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilya ekiplerinden Bahia forması giyen orta saha oyuncusu Flavio'yu renklerine bağlamak üzere.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için 1 milyon euro karşılığında Bahia ile anlaştı.

Haberde Flavio'nun yarın Trabzon'a geleceği ve bordo-mavili kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da iddia edildi.

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    Savunmaya dönük bir orta saha oyuncusu olan Flavio kariyerinde daha önceden Vitoria, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre takımlarında forma giymişti.

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