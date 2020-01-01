Flavio, Trabzonspor'a çok yakın
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilya ekiplerinden Bahia forması giyen orta saha oyuncusu Flavio'yu renklerine bağlamak üzere.
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için 1 milyon euro karşılığında Bahia ile anlaştı.
Haberde Flavio'nun yarın Trabzon'a geleceği ve bordo-mavili kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da iddia edildi.
Savunmaya dönük bir orta saha oyuncusu olan Flavio kariyerinde daha önceden Vitoria, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre takımlarında forma giymişti.