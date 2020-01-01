Flavio resmen Trabzonspor'da
Yorum()
Depophotos
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilya ekiplerinden Bahia forması giyen Flavio Medeiros da Silva'nın transferini tamamladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
KAP'a yapılan açıklamaya göre Flavio'nun yıllık sabit ücreti ise 750 bin euro olacak.
Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak da 4 yıllık sözleşme süresince futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödeneceği bildirildi.
Savunmaya dönük bir orta saha oyuncusu olan Flavio kariyerinde daha önceden Vitoria, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre takımlarında forma giymişti.