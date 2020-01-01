Süper Lig

Flavio resmen Trabzonspor'da

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Flavio Bahia
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Bordo-mavili kulüp, bir süredir peşinde olduğu Brezilyalı orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilya ekiplerinden Bahia forması giyen Flavio Medeiros da Silva'nın transferini tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

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KAP'a yapılan açıklamaya göre Flavio'nun yıllık sabit ücreti ise 750 bin euro olacak. 

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    Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak da 4 yıllık sözleşme süresince futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödeneceği bildirildi.

    Savunmaya dönük bir orta saha oyuncusu olan Flavio kariyerinde daha önceden Vitoria, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre takımlarında forma giymişti.

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