Flavio resmen Trabzonspor'da

Bordo-mavili kulüp, bir süredir peşinde olduğu Brezilyalı orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren , ekiplerinden Bahia forması giyen Flavio Medeiros da Silva'nın transferini tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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KAP'a yapılan açıklamaya göre Flavio'nun yıllık sabit ücreti ise 750 bin euro olacak.

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Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak da 4 yıllık sözleşme süresince futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödeneceği bildirildi.

Savunmaya dönük bir orta saha oyuncusu olan Flavio kariyerinde daha önceden Vitoria, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre takımlarında forma giymişti.