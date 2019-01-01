Flaş iddia: Suarez, MLS'e gitmek istiyor

Katalan ekibinin tecrübeli golcüsü Luis Suarez kariyerine ABD'de son verebilir.

Seattle Sounders forması giyen Nico Lodeiro, 'nın süper yıldızı Luis Suarez'in 'e transfer olmak istediğini iddia etti.

Uruguaylı futbolcunun milli takımdan arkadaşı olan Lodeiro'nun iddiasına göre Suarez, kariyerine 'de bitirmeye niyetli.

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MLSsoccer.com'a konuşan 30 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, "Suarez MLS'e gelmek istiyor. Bana sürekli ligi ve ABD'yi soruyor. Barcelona'yı ikna etmek gerek." sözlerini sarf etti.

Eninde sonunda bu transferin gerçekleşeceğini düşünen Lodeiro, "Suarez'in hayali Barcelona'da oynamaktı ve bunu gerçekleştirdi. Eninde sonunda MLS'e gelecek. Öyle umuyorum! Bunun gerçekleşmesi bence an meselesi." şeklinde konuştu.

32 yaşındaki Luis Suarez'in Barcelona'yla sözleşmesi 2021'de sona erecek.