Flaş iddia: Real Madrid, Mourinho'yla temasa geçti

Mallorca'ya yenilerek namağlupluk unvanını yitiren Real Madrid'de Mourinho sesleri yükseliyor.

Jose Mourinho'nun 'e dönme hayali gerçek mi oluyor?

Eflatun beyazlılar, 'nın 9. haftasında Mallorca'ya 1-0 yenilerek hem namağlup unvanını yitirdiler, hem de liderlik koltuğunu ezeli rakipleri 'ya kaptırdılar.

Şampiyonlar Ligi'ne yapılan kötü başlangıç ve La Liga'da Barça ve 'in önemli puan kayıplarına rağmen avantaj edinilememiş olması, Zinedine Zidane'nın ikinci Real Madrid dönemini kabusa çevirmek üzere.

Bu durum, bir başka ismin ikinci dönemini başlatabilir: Mourinho.

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El Chiringuito'nun haberine göre, Başkan Florentino Perez, 2010 - 2013 yılları arasında takımı emanet ettiği Portekizli teknik adamla bir kez daha temas kurdu.

Geçen sezon aralık ayında 'dan kovulan Mourinho, o günden bu yana herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı. Sky Sports'ta ve beIN Sports'ta yorumculuk yapan başarılı çalıştırıcının Real Madrid'e dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Mourinho, üç sezon boyunca çalıştırdığı Real Madrid ile bir La Liga ve bir Kral Kupası zaferi tattı.