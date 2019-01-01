Flaş iddia! Dimitri Payet, Türk kulüpleriyle temas halinde...

Fransız medyası, Marsilya'nın gözden çıkarmaya hazırlandığı Dimitri Payet'nin Türk kulüpleriyle temasta olduğunu öne sürdü.

'nın yıldız futbolcusu Dimitri Payet'nin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Le 10 Sport'un haberine göre Fransız kulübü, Payet'nin yıllık ücretinin vergilerle birlikte yaklaşık 7.2 milyon euro olması nedeniyle oyuncuyla sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.

Haberde 32 yaşındaki oyuncunun da sözleşmesi 2021 yılında bitecek olmasına rağmen kariyerinin son yıllarında iyi bir sözleşme daha almak istemesi nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı ve 'den bazı kulüplerle temas halinde olduğu öne sürüldü.

Fransız yıldız bu sezon Marsilya forması altında şu ana kadar çıktığı 16 resmi maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.