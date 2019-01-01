Flaş iddia: Diagne, Al Rayyan'a gidiyor!
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Galatasaray'ın Radamel Falcao hayalinde en önemli viraj aşılıyor.
Sarı kırmızılı ekip, Monaco'nun dünyaca ünlü golcüsünü kadrosuna katmak için Mbaye Diagne'yi uygun bir fiyatla elden çıkarmayı bekliyordu.
A Spor'dan Emre Kaplan'ın geçtiği bilgiye göre, Cimbom, Diagne'nin satışı için Katar ekibi Al Rayyan ile 14 milyon euro'ya anlaştı.
Al Rayyan ile el sıkışan Diagne'nin cuma günü Katar'a giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Mbaye Diagne, 2018-19 sezonunun devre arasında geldiği Galatasaray'da 11 gol atmıştı. 27 yaşındaki oyuncu, ilk yarısını Kasımpaşa'da geçirdiği sezonu toplam 31 golle tamamladı.