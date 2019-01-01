Flaş iddia: Beşiktaş, Şenol Güneş'le devam etmek istiyor

A Milli Takım'la anlaşan Şenol Güneş, gelecek sezondan itibaren hem Beşiktaş'ı hem de Türkiye'yi çalıştırabilir mi?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'le yollarını ayırmak istemiyor.

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Türkiye Gazetesi'nden Murat Tamer'in haberine göre, siyah beyazlı yönetim, A Milli Takım'la anlaşan ve sezon sonunda tüm konsantrasyonunu yeni işine vermeyi planlayan Güneş'in iki takımı birden çalıştırmasını istiyor. Son haftalarda elde edilen iyi sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş'ta Orman ve ekibi, Güneş' ikna etmeye çalışacak.

Şenol Güneş her iki takımı çalıştırması konusunda ikna edilse bile son söz Futbol Federasyonu'na ait olacak. TFF'nin belirlediği Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nda ele alınmayan bu durum, TFF'ye 23. maddede şu imkanı tanıyor: "Bu talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir." Yani federasyon, Güneş'in hem Beşiktaş'ı hem de A Milli Takım'ı aynı anda çalıştırmasını reddedebilir.

Beşiktaş'ın başındaki dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş, siyah beyazlı ekiple iki Süper Lig şampiyonluğu elde etti.