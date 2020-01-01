Flamengo, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı

Jorge Jesus'un Flamengo'yla sezon sonunda bitecek sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Flamengo Kulübünden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 65 yaşındaki teknik direktörün kontratının 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Brezilya ekibinde Haziran 2019'da göreve başlayan Jesus, daha önce , , Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve 'ın El-Hilal takımında görev yaptı.