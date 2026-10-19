Maçın 23. dakikasında Güler, Peque Fernandez ile girdiği koşu mücadelesinde dirseğini geriye doğru savurdu. Sevilla'nın 10 numarası bunun üzerine yere düşüp yüzünü tuttu ve kısa süreli tedavi gördü. Türk oyuncu uyarı almadan kurtulurken, sonraki pozisyonlarda Dean Huijsen ve Felix birer sarı kart gördü. Yedi dakika sonra Güler, harika bir golle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Konuk ekibin tepkisini çeken ikinci bir olay daha yaşandı: Endülüslüler, Kylian Mbappe'nin attığı ve kalelerinde gördükleri ikinci golden önce Ibrahima Konate'nin Robbie Ure'ye faul yaptığını öne sürdü. Ancak bu pozisyonun tekrarı televizyon yayınında gösterilmedi.

FC Sevilla, kulübün internet sitesinde hakem Mateo Busquets Ferrer'in maç yönetimine yönelik eleştirilerini esirgemedi. Kulüp, maçın ardından haberine "4-1: Dirsek ve hepsi bu" başlığını attı. Ure'ye yapılan ve cezasız kalan müdahaleyle ilgili olarak da "Bir görüntü bin kelimeye bedeldir" ifadelerini kullandı.

Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza da basın toplantısında sert konuştu ve toplantının neredeyse tamamını hakemin kararlarına ayırdı. Güler'in hareketi için "çok net bir kırmızı kart" diyen teknik adam, "Dirsek darbesinden itibaren oynanması gereken maç bambaşkaydı. On bire on birde bizden daha iyi olabilirler ama farklı bir maç oynama şansımız elimizden alındı" ifadelerini kullandı.

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Sevilla Teknik Direktörü Real, Barcelona ve Atletico'ya yüklendi

Forvet Ure'ye yapıldığını öne sürdüğü müdahalede verilen karar da teknik adama göre açık bir hataydı: "Hakem iyi bir gününde değildi. Oynamamıza izin vermediler. Bugün 23. dakikadan itibaren sayısal üstünlükle oynamalıydık. En çok şikâyet edenlerin şikâyet etmek için en az gerekçesi var: Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid. Uzun zamandır bu işin içindeyim ve hikâye hep aynı."

Plaza bu sözleriyle, LaLiga Başkanı Javier Tebas ile Real Madrid arasında son dönemde bir kez daha tırmanan çekişmeye oldukça açık biçimde gönderme yaptı. Real Madrid, lig maçlarında hakemler tarafından sürekli mağdur edildiğini düşünüyor ve kapsamlı bir reformun yanı sıra Tebas'ın istifasını talep ediyordu.

Hayal kırıklığı oyuncularda da büyüktü. Bek oyuncusu Juan Iglesias, Movistar'a tepkisini şöyle dile getirdi: "Maçın içindeydik ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Peque'ye yapılan bir faul gördüm; bana darp gibi geldi. Ayrıca Real Madrid'in gollerinden birinin öncesinde Ruben Vargas'a yapılan bir faul de vardı ama o pozisyon televizyonda gösterilmedi bile."

Iglesias sözlerini şöyle sürdürdü: "Kontrolümüz dışında kalan kararlar vardı. Hakemlerle çoğu zaman konuşamıyorsunuz, buna izin vermiyorlar. Sadece 'Buradan git, yoksa sana kart gösteririm' diyorlar. En kolay çözüm hep bu. Burada işlerin nasıl yürüyeceğini biliyorduk."

Kaptan Kike Salas da sert çıktı. Savunma oyuncusu, "Arda Güler'in faulü açıktı. Peque'nin yediği dirsek darbesini görebiliyorsunuz. Bu, maçı açıkça onların lehine çevirdi ve ardından skor 1-0 oldu" dedi.

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Salas, VAR'ın devreye girmemesine de anlam veremedi: "Bu pozisyonun neden incelenmediğini anlamıyorum. Saygı gösterilmesinden ve yaşananların dikkate alınmasından başka bir şey istemiyoruz. Hayal kırıklığına uğradık ama Ruben Vargas'a yapılan bir faulü de görebiliyorsunuz."

Diğer tarafta Real Teknik Direktörü Jose Mourinho tepkileri yatıştırmaya çalıştı ve bu pozisyonlar etrafında kopan gürültüye anlam veremedi. Portekizli teknik adam, "Bu konuyla ilgili bu kadar çok soru sorulması takıntısını anlamadığını" söyledi.

Mourinho şöyle devam etti: "İddiaya göre ne olduğunu kimse bana gösteremedi. Tek bir görüntü bile görmedim. Analistlerimden ve televizyondan görüntü istedim ama konuşulan ve Luis'i rahatsız eden şeylere dair hiçbir şey göremedim."

Mourinho'ya göre "bunun tersinin bizim başımıza daha sık gelmesi işlerin doğal akışı". Teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gün lehimize olduğunu düşündüğüm bir şey yaşanırsa bunu kabul etmekte sorun yaşamam."