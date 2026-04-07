Liverpool efsanesi Steven Gerrard, bu sezonun sonunda kulüpten ayrılacak olan Reds'in yıldızı Mısırlı Mohamed Salah'ın yerine geçecek özel bir oyuncuyu aday gösterdi.

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, 2025-2026 sezonunun sonunda Reds'ten ayrılacağını açıkladı. Bu adım, Mısırlı yıldızın "Anfield" duvarları içindeki olağanüstü döneminin sonunu temsil ediyor.

Salah, geçtiğimiz Nisan ayında kendisini Haziran 2027'ye kadar Liverpool'da tutacak bir sözleşme imzalamıştı, ancak sözleşme süresini tamamlamayacak.

Kararın açıklanmasının ardından, Liverpool'un onun yerine geçecek özel bir oyuncu transfer etmeye çalışması nedeniyle, birçok basın haberi Mısırlı yıldızın olası yedeğini ele aldı.

Steven Gerrard, Bayern Münih'in 24 yaşındaki yıldızı Michael Olis'in sağ kanatta oynamak için ideal aday olduğunu düşünüyor.

Ancak 45 yaşındaki Gerrard, kulübünün oyuncuyu elinde tutmakta kararlı olması nedeniyle Fransız oyuncunun kolayca gelmeyeceğini biliyor.

"Transfermarkt" sitesine göre Fransız oyuncunun piyasa değeri 140 milyon avro ve sözleşmesi 2029 yılına kadar uzanıyor ve sözleşmede tazminat maddesi bulunmuyor.

Gerrard, talkSPORT Breakfast programına şunları söyledi: "Bence endişe, Salah'ı tam olarak aynı özelliklere sahip biriyle değiştirmeye çalışmaktan kaynaklanıyor. Bence bu özelliklere sahip ve transfer edilebilecek çok az sayıda oyuncu var... Oulis bunlardan biri olabilir, ama bence o da transfer edilebilir durumda değil."

Devam etti: "Ancak Liverpool'da bir oyuncu olarak edindiğim deneyim ve ayrılmamdan bu yana gördüklerime dayanarak, Liverpool'un transfer ekibinin farklı seçenekleri olacağını düşünüyorum. Bu, mutlaka tamamen benzer bir oyuncu arayacakları anlamına gelmez."

"Örneğin, Sadio Mané'nin yerine birini bulmak zorunda kaldığımızda, Luis Díaz'ı seçtik ve o, tabiri caizse, biraz farklı bir oyuncu."

Gerrard sözlerine şöyle devam etti: "Ya da Luis Suárez ayrıldığında, oyuncuları ikame etmek için farklı seçenekleri vardı... Liverpool, daha önce ayrılan büyük oyuncuları ikame etme konusunda harika bir sicile sahip."

Salah gibi bir golcü olmaktan çok asist kralı olarak görülen Olise, 2024 yılında Crystal Palace'tan 45 milyon sterlinin üzerinde bir bedelle Bayern Münih'e katıldı.

Şu ana kadar oynadığı 95 maçta 36 gol ve 51 asistle, paranın karşılığını fazlasıyla veren bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Sadece bu sezon, tüm turnuvalarda oynadığı 40 maçta 44 muhteşem katkıya imza attı.

Bayern Münih'in oyun kurucusunu kaybetmek istemediği anlaşılıyor ve kulübün onursal başkanı Uli Hoeneß, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, Liverpool'un Olis'i transfer edeceği yönündeki haberleri yalanladı.

