Kian Fitz-Jim, Serie A’nın şu anki 14. sırasındaki Torino’da çok hızlı bir başlangıç yaptı. ESPN’e konuşan oyuncu, “Ajax’tan ayrılmak benim için zordu ama artık beş büyük ligden birinde oynuyorum” dedi.

Ajax’tan gelen orta saha oyuncusu, Torino’da kendini şimdiden tamamen evinde hissediyor. “Burası büyük bir şehir ama fazla kalabalık değil. Büyük bir şehre gelmeyi de çok istiyordum, ücra bir yerdeki küçük bir kasabaya gitmeyi değil.”

Fitz-Jim, Torino orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi ve orta sıralardaki takımda neredeyse her hafta ilk 11’de yer alıyor. “Hocanın oynatmak istediği oyun bana çok uygun. İyi bir başlangıç yaptığımı da düşünüyorum.”

Torino’nun yaz transferlerinden Fitz-Jim, Ajax’tan ayrılma kararını düşünerek verdi. “Ajax’tan ayrılmak zordu ama artık beş büyük ligden birinde oynuyorum ve burası da çok güzel bir kulüp. Kendimi gösterebilmem için böyle bir vitrine sahip olmam benim için önemli. Ne yazık ki Ajax’ta böyle bir perspektif yoktu.”

Fitz-Jim, Ajax A takımında 72 maça, Jong Ajax’ta ise 103 karşılaşmaya çıktı. Bu performans, orta saha oyuncusuna geçen yaz 3 milyon avroluk Serie A transferi getirdi.

Bu arada eski Ajaxlı oyuncunun İtalyan yemek alışkanlıklarına da hâlâ alışması gerekiyor. “Aslında daha çok pirinç yiyen biriyim ama bir noktadan sonra burada gerçekten makarna yemeye başlamak zorundasınız. Kahve içme işi ise hiç olmayacak gibi, onu daha uzun süre erteliyorum.”