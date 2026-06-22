"Fırtına yaklaşıyor"... FIFA'dan Fransa-Irak maçıyla ilgili acil karar

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Fransa ile Irak arasındaki maçla ilgili sürpriz bir karar aldı; bu durum, maçın oynanmayacağı ya da erteleneceği endişelerini uyandırdı.

"BeIN Sports" ağının haberine göre, Fransa ve Irak milli takımlarının karşılaşacağı Philadelphia Stadyumu’nun kapılarının açılması, yaklaşan bir fırtına nedeniyle henüz belirlenmemiş bir zamana ertelendi. Bu bilgi, Mısır ve Suudi Arabistan saatine göre gece yarısı başlayacak olan Dünya Kupası grup aşaması maçı öncesinde, FIFA’ya yakın bir kaynak tarafından verildi.

Stadyumun dev ekranında “Gök gürültülü fırtına yaklaşıyor. Lütfen tribünleri terk edin ve stadyum içinde sığınak bulun” yazan bir mesaj belirdi. Şiddetli yağmurlar şehir üzerine yağarken stadyum spikeri de benzer bir uyarıyı duyurdu.

ABD kurallarına göre, stadyumun 13 kilometrelik yarıçapı içinde bir yıldırım tespit edildiğinde maç otomatik olarak askıya alınır, seyircilerin tahliye edilmesi ve oyuncuların derhal soyunma odalarına dönmesi zorunludur. Maçın yeniden başlaması için 30 dakika boyunca başka bir gök gürültülü fırtına olmaması beklenir; gök gürültülü fırtına sesleri tekrar duyulursa süre sıfırdan başlar.

ABD’de maçın askıya alınması süresiz olarak devam edebilir; bu durum, geçen yıl ABD’de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’nda da yaşandı. Orada 6 maç ertelendi; bunların en önemlisi, Chelsea ile Benfica arasındaki 16 turu maçıydı (uzatmaların ardından 4-1) maçı, gök gürültülü fırtınalar nedeniyle yaşanan bir dizi kesintinin ardından, başlamasından 4 saat 38 dakika sonra sona ermişti.