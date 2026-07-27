Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin Al Ahli Suudi ile geleceği, aylarca süren belirsizlik ve spekülasyonların ardından yeni bir aşamaya girdi. Zira önümüzdeki günler, yönetimin yeni sezon başlamadan önce dosyayı kapatma isteği doğrultusunda, teknik direktörün göreve devam edip etmeyeceğine dair beklenen kararı getirebilir.

Geçen sezonun sonundan bu yana Jaissle'nin sözleşmesi, Al Ahli içindeki en karmaşık dosyalardan birine dönüştü. Bunun nedeni maaş konusundaki bir anlaşmazlık değil, bazı sözleşme maddeleri, özellikle de teknik direktörün iki taraf arasında denge sağlamadığını düşündüğü cezai şartlardı. Yönetim ise kulübün haklarını korumak adına tutumunda ısrar ediyor.

Portekiz'de düzenlenen hazırlık kampı sırasında, yürütme kurulundan bir heyet, teknik direktörün takımla birlikte bulunmasını fırsat bilerek Alman teknik direktörle bir anlaşmaya varmaya çalıştı. Ancak Jaissle, ne kendisinin ne de oyuncuların odağının dağılmaması için geleceğine dair konuşmayı hazırlık döneminin bitiminden sonrasına ertelemeyi tercih ederek herhangi bir müzakereye girmeyi reddetti.

Medya mensubu Muhammed el-Bukayri'nin kaynaklarına göre, bu tutum sözleşme uzatma kapısının kapandığı anlamına gelmiyor; aksine, Jaissle takımın Cidde'ye dönüşünün ardından yürütme kurulu ile bir toplantı yapmayı kabul etti. Bu da Al Ahli'ye müzakereleri yeniden canlandırmak ve tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmaya varmak için yeni bir umut ışığı veriyor.

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Beklenen toplantı iki taraf için de büyük önem taşıyor. Yönetim, takımı yeniden kıtasal şampiyonluk sahnelerine taşımayı başaran teknik direktörün göreve devamını güvence altına almak istiyor; Jaissle ise geleceğini kısıtlayabilecek herhangi bir maddeden uzak, kendisine istikrar ve projeye tam güven sağlayacak bir sözleşme talep ediyor.

Toplantı görüşleri yakınlaştırmayı başarırsa, Al Ahli sezon başlamadan önce teknik istikrarı erkenden garantilemiş olacak. Ancak anlaşmazlıklar sürerse, özellikle Jaissle'nin hizmetlerinden yararlanmaya yönelik artan Avrupa ilgisi göz önüne alındığında, ayrılık dosyası yeniden güçlü bir şekilde gündeme gelebilir. Bu da önümüzdeki birkaç günü, Suudi Roshn Ligi'nin en önemli teknik direktörlerinden birinin geleceğini belirleme açısından kritik hale getiriyor.

Jaissle'nin adının, üst üste ikinci kez AFC Elite Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından geçen sezonun sonundan bu yana birçok Avrupa kulübünün teknik direktörlük görevi ile anıldığını hatırlatalım.