Fırtına dindi mi? El Clasico hakeminin resmi değerlendirmesi açıklandı

El Clasico maçını yönetmek hakem Martínez Munuera için kolay bir görev değildi; zira Real Madrid ile Barcelona arasında hakemlik konusunda açık bir savaş yaşanıyordu. Ancak Munuera, Camp Nou sahasındaki bu sınavı başarıyla geçmeyi başardı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Munuera, Hakemler Teknik Komitesi'nin bakış açısıyla iyi bir hakemlik performansı sergiledi ve olayların merkezinde yer almadan maçın akışını kontrol altında tuttu.

Gazete, Munuera'nın yönettiği beşinci El Clasico maçından başarıyla çıktığını, İspanyol futbolunun en gergin ve en kızışan maçlarından birini kontrol altında tutmak için gerekli tecrübeye sahip olduğunu kanıtladığını belirtti.

Gazete, bu tür karşılaşmalarda herhangi bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüşebileceğine, ancak bu kez Camp Nou sahasında böyle bir şeyin yaşanmadığına dikkat çekti.

Gazetenin görüşüne başvurduğu hakemlik kaynakları, hakemin birkaç ek sarı kart daha çıkarabileceği konusunda hemfikir; ancak bu durumların hiçbirinin Alicante'den gelen hakemin ağır bir hatası düzeyine ulaşmadığını belirtiyor.

Maçın en tartışmalı anlarından biri, João Cancelo'nun Diomande'ye yaptığı müdahaleydi. Real Madrid, Barcelona oyuncusunun oyundan atılmasını talep etti; ancak hakem ve video yardımcı hakem teknolojisi müdahaleyi bunu gerektirecek kadar tehlikeli bulmadı.

Martínez Munuera, duruma uygun cezayı belirlemede yanıldı; çünkü Cancelo'nun Real Madrid oyuncusunun baldır kasına yaptığı vuruş sarı kart gerektiriyordu, ancak hakem bu kartı çıkarmadı.

Buna karşılık video yardımcı hakem, müdahale etmeyerek doğru bir karar verdi; çünkü durum, Hakemler Teknik Komitesi'nin değerlendirmesine göre doğrudan kırmızı kartı hak etmiyordu.

Alejandro Balde'nin topa eliyle dokunduğu anda da gerek video yardımcı hakemin gerekse saha içindeki hakemin kararı doğruydu; çünkü top, Barcelona oyuncusunun vücudunun bu bölgesine çarpmıştı, ancak durum bir ihlal sayılmasını gerektirmiyordu.

Pozisyonun saha içinden doğru biçimde değerlendirilmesi, Martínez Munuera'nın Camp Nou'dan hakemlik performansına ilişkin iyi bir değerlendirmeyle ayrılmasını sağladı.