Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı maçta ilk 11'de yer aldı ve yerini Gonçalo Ramos'a bırakarak oyundan çıktı.

Ronaldo, ikinci yarının başında net bir gol fırsatını topu üst direğin üzerinden aşırtarak harcamasının ardından, bitiş düdüğüne 25 dakika kala oyundan alındı.

Daha sonra Ronaldo topu ağlarla buluşturmayı başardı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ronaldo, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından "İlk adım atıldı. Haydi Portekiz." paylaşımını yaptı.

"A Bola" gazetesi, Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un Ronaldo'yu oyundan alma nedenine ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Jesus, Ronaldo'nun oyundan çıkışıyla ilgili şunları söyledi: "Bunu maçın koşulları gerektirdi. 25 dakika kalmıştı ve Ramos gibi baskı için canlılığa sahip bir oyuncuya ihtiyacım vardı."

Jesus sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki teknik açıdan Cristiano'nun sahip olduğu kalitenin aynısına sahip değildi, ancak Gonçalo Ramos'un bize savunma tarafında daha fazla hız kazandıracağını biliyordum. O da bunu yaptı."

Jesus şöyle devam etti: "Gonçalo Ramos'u oyuna sokarak rakibin hücum baskısını sınırlamayı, rakip takımın stoperlerinin öne çıkmasını ve rahatça atak kurmasını engellemeyi amaçladım."

Portekizli teknik adam, Rúben Neves gibi orta saha bölgesindeki bazı oyuncularının oyun temposunda ve şiddetinde düşüş gözlemlediğini vurguladı.

João Palhinha'nın oyuna girmesinin, özellikle rakibin ikinci bir forvetle Rúben Dias'ın arkasındaki boşlukları kullanmasıyla birlikte savunma güvenliğini ve taktiksel dengeyi sağlamak için geldiğini açıkladı. Bu durum, söz konusu boşlukları kapatmak ve savunma bölgesini bitiş düdüğüne kadar emniyete almak için fiziksel güce sahip ve hava toplarında üstün bir oyuncu gerektiriyordu.