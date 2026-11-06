"Fırsatlar kimseyi beklemez": Tuchel'den Cole Palmer'a sert mesaj

Cole Palmer'ın eski seviyesine dönmesi, İngiltere millî takımı kadrosundaki yerini garantilemeye yetmedi. Teknik direktör Thomas Tuchel, sakatlıklarından iyileşip Chelsea ile oynamaya hazır hâle gelmesine rağmen oyuncuyu bir kez daha planlarının dışında bıraktı. Bu karar, oyun kurucunun Üç Aslanlar ile geleceğine dair soru işaretlerine yol açtı.

Tuchel, kararının gerekçelerini açıklamakta tereddüt etmedi ve 24 yaşındaki oyuncuyu doğrudan eleştirerek, millî takımda kalmaya layık olduğunu kanıtlamak için değerlendirebileceği birçok fırsatı heba ettiğini belirtti.

Palmer daha önce İngiltere kampından ayrılmış, ardından 12 Kasım'da Wembley'de Hırvatistan ve ayın 15'inde Madrid'de İspanya ile oynanacak iki karşılaşmaya hazırlanan kadroda yeniden yer bulamamıştı.

Tuchel, kararını gerekçelendirdiği açıklamalarında şunları söyledi: "Oyun kurucu mevkisini doldurabilecek yeterli sayıda oyuncumuz var ve iki buçuk hafta boyunca birlikte yaptığımız çalışmadan tam anlamıyla memnun kaldıktan sonra, önceki kampta yer alan grubu korumaya karar verdik."

Şunları ekledi: "Tüm oyuncular İngiltere millî takımını temsil etmeyi şiddetle arzu ediyor, Cole de bunun bir istisnası değil. Ancak şu an kampta olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Önemli olan buradayken ortaya koyduğun şey; geçen sefer de belirtmiştim, burada bulunmaya layık olduğunu kanıtlamak için birçok fırsatı heba ediyor."

Buna karşılık kadroda iki yeni isim yer aldı: Borussia Dortmund oyuncusu Jobe Bellingham ve Fulham'ın yetenekli ismi Josh King. Bu, Tuchel'in hücum seçeneklerini genişletme isteğini yansıtıyor.

Jobe, ağabeyinin izinden gidiyor

21 yaşındaki Jobe Bellingham, A Millî Takım'a ilk davetini alarak Real Madrid'in yıldızı ağabeyi Jude'a katıldı. Bu adım, genç oyuncunun yaşadığı dikkat çekici gelişimi yansıtıyor.

Jobe, 2025 yazında Sunderland'den 31 milyon sterline Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra kendini kabul ettirmeyi başarmasının ardından ağabeyinin izinden gitmeyi umuyor. Oyuncu, Sunderland'in play-off yoluyla Premier Lig'e çıkmasına katkıda bulunmuştu.

Tuchel, İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı'nın teknik direktörü Lee Carsley'nin son dönemde Jobe hakkında övgüyle söz ettiğini vurgulayarak, oyuncunun üstün performansları sayesinde bu fırsatı hak ettiğine işaret etti.

Şöyle konuştu: "21 Yaş Altı'nın kaptanı olduğu için, özellikle uzun süre olağanüstü performanslar sergilediğinde kapı her zaman ona açık kalmalı ve Jobe tam olarak bunu yaptı. Dortmund'da ritmini buldu, sezona mükemmel bir başlangıç yaptı ve takımda vazgeçilmez, son derece etkili bir oyuncu hâline geldi."

Tuchel ayrıca Bellingham'ı çağırmayı, Manchester United oyuncusu Kobbie Mainoo'ya tercih etti ve Mainoo'nun kulübünde zor bir dönemden geçtiğini açıkladı; ancak millî takım kapılarının yeteneklerini kanıtlamaları için tüm genç oyunculara açık kaldığını da vurguladı.

King: Tuchel'in planlarında yeni bir yetenek

19 yaşındaki Josh King ise Fulham ile yaptığı güçlü başlangıcın karşılığını aldı. Premier Lig'de iki gol atıp bir asist yaptıktan sonra A Millî Takım'a ilk davetini kazandı.

Genç oyuncu daha önce İngiltere'yi çeşitli yaş gruplarında temsil etmiş, 21 Yaş Altı Millî Takımı ile dokuz maçta oynayarak bir gol kaydetmişti.

Tuchel, King'in potansiyelini övdü ve onu harika bir kişiliğe sahip olup teknik ekibe birçok seçenek sunan bir oyuncu olarak nitelendirdi; özellikle birden fazla hücum mevkisinde oynayabilme yeteneğine dikkat çekti.

Alman teknik direktör, kaleciler dışında 22 saha oyuncusu çağırmasının antrenmanlarda esneklik sağlamayı amaçladığını açıklayarak, King'in grup için önemli bir katkı olduğuna işaret etti.

İngiltere millî takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta üç galibiyet alıp bir mağlubiyet yaşadıktan sonra İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Üç Aslanlar, önümüzdeki mart ayında gidiş-dönüş usulüyle oynanacak çeyrek finale yükselmeyi garantilemek için kalan iki maçından yalnızca bir puana ihtiyaç duyuyor. Finaller ise haziran ayında düzenlenecek.