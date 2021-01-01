Liverpool'un yıldızı Firmino'nun hikayesi

Liverpool'un gol silahı Roberto Firmino'yu ilk kez izleyen ve Avrupa'ya getiren yetenek avcıları o günleri anlattı

GOAL Muhabiri Dennis Melzer, Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino'yu keşfeden Hoffenheim scoutu Lutz Pfannenstiel ve menajer Christian Rapp ile konuştu.

O dönem Hoffenheim'da scout olarak görev yapan Pfannenstiel, Firmino'yu Liverpool'un MVP'si olarak tanımlıyor...

Firmino'nun bağlı olduğu menajerlik şirketinin sahibi Christian Rapp, golcü oyuncuyu nasıl keşfettiklerini şöyle anlatıyor; "Roberto'yu erken yakaladık. Figueirense ile çok genç yaşta ilk çıkışını yaptı. Brezilya'dan bir ortağım onunla temastaydı. Onunla ilgili bazı kasetler verdi bana... Radarımıza girmişti artık. Daha fazla gelişim katetmesi için Avrupa'ya getirmeye karar verdik. Almanya'ya getirdik. Böyle anlatınca çok kolay gibi görünüyor ancak genç bir Brezilyalı ile sözleşme imzalamak o kadar kolay değildi ve tanıştığımız da Roberto oldukça gençti.

"HOFFENHEIM'I İKNA ETTİM"

"O dönem Hoffenheim'de Sportif Direktör olarak çalışan Ernst Tanner ve antrenör Ralf Rangnick'i oyuncuyu izlemeleri için ikna etmeyi başardım. Daha önce Carlos Eduardo ve Luiz Gustavo transferlerinden dolayı bana güveniyorlardı. Tanner, Roberto Firmino'yu izlemek için Brezilya'ya gitti.

TANNER ONUN İÇİN BREZİLYA'DA KALDI

"Tanner ile Roberto'nun bir maçına gittik. İlk 11'de olacağı konusunda tüyo almıştım ancak daha sonra yedek kulübesinde olacağını öğrendik. İkinci yarıda oyuna gireceğini umuyordum. Nihayet 78. dakikada oyuna girdi. Topla 5 kez buluşabildi. Ernest Tanner bana; "İyi hareket ediyor" dedi. Neyseki akşam yemeğinde onu kalmaya ikna ettim. Ernst'e onu bir şekilde antrenmana da sokacağıma dair söz verdim ve onu gizlice antrenmana sokmayı başardık. Antrenmanda Roberto Firmino ile ilgili bir fikir edindi. Antrenmanda Firmino'nun gelecek maç ilk 11'de görev yapacağına dair bir işaret yoktu. Antrenmanda antrenörü onu açıkça eleştirmişti de...

Roberto Firmino, Figueirense'de 40 maç oynadı birçoğunu izledim. Maçın ilk devresi bitmeden hemen önce Ernst Tanner ayağa kalktı ve; "Onu kesinlikle almalıyız. Ocak ayında gelmeli" dedi. Bugünden sonra Firmino'nun vasat maçları da oldu ancak sonunda transfer gerçekleşti.

FIRMINO'NUN ALMANYA'YA GELİŞİ

"Roberto'nun Almanya'ya geldiği gün Frankfurt'a 25 cm kar yağdı. Ofisimize geldiğinde ilk olarak ona bir spor mağazasından ceket aldık.

Ernst Tanner, Roberto'nun sürekli Almanya'da kalması halinde Hoffenheim'da bir yer bulabilme şansının daha yüksek olacağını söyledi. Brezilya Genç Olimpiyat Milli Takımı'na davet edilmiş Roberto... Brezilya Futbol Federasyonu bu konuda çok katıydı. Ernst Tanner'i ikna etmiştim. Daha sonra Brezilya'dan bir faks geldi. Firmino'yu bir daha asla kadroda düşünmeyeceklerini belirtmişlerdi. Roberto çok üzüldü ancak kararı kabul etti ve çalışmaya devam etti."

FIRMINO'NUN GEÇMİŞİ

"Roberto'nun büyüdüğü yer olan Maceio'da büyük bir futbol kulübü yoktu. Profesyonel olmak istiyen biri güneye taşınmak zorundaydı. Aile dostları Sao Paulo'da denemelere çıkması için onun bilet parasını ödemişlerdi. 40-50 oyuncunun katıldığı ve seçilme şansının çok düşük olduğu bu denemde Roberto beğenilmemişti."

FIRMINO'NUN KEŞFİ...

Dönemin Hoffenheim scoutu Lutz Pfannenstiel anlatıyor; "Roberto çok genç bir oyuncu olarak gözüme çarptı. Her zaman takım arkadaşlarından ve rakiplerinden biraz daha ilerideymiş gibi görünüyordu. Yine de bu kadar olgunlaşabileceğini tahmin edemezdim."

Hoffenheim günleri... "Antrenmanlardan sonra yaptığı ekstra çalışmalar onun takıma hızlı bir şekilde adapte olmasına yardımcı oldu. Roberto her zaman Brezilyalı gibi oynadı, ancak Alman gibi düşündüç Bu iki zihniyetin karışımı onun şimdi Liverpool2da fark yaratmasını sağladı."

Firmino'nun Hoffenhem'deki gelişimi; "Roberto diğer genç oyunculardan farklıydı. Antrenmandan önce ve sonra sürekli ekstra çalışırdı. Antrenmanlara ek olarak spor salonunda saatlerce çalıştı"

"LIVERPOOL'UN MVP'Sİ"

"Herkes Sadio Mane ve Mohamed Salah hakkında konuşuyor ama benim bakış açıma göre Roberto, Liverpool'un MVP'si. Çok koşan, boşluklar yaratan ve takım arkadaşlarına şans yaratan oyuncu. Diğer iki oyuncunun parlamasını sağlıyor.

Roberto, Klopp'ün ondan ne istediğini biliyor: Disiplin ve agresif mücadele...

FIRMINO'NUN HOFFENHEIM'DA İLK MAÇI

"Roberto'nun Hoffenheim ile çıktığı ilk maç Waldhof Mannheim'a karşı bir hazırlık maçıydı. Hava felaketti. Roberto büyük bir mücadele veriyordu. Düşünün Brezilya'dan geliyorsunuz ve böyle şartlarda oynamak zorundasınız. Olağan üstü yeteneklerini hemen gösterdi. En fazla sprint yapan oyuncu oldu. Bu mevkisi için alışılmadık bir durumdu.

Roberto, Liverpool'da daha istikrarlı bir oyuncu oldu. O benim için göze fazla çarpmayan dünya çapında bir futbolcu. Kendini parlatma yeteneğine sahip ancak daha çok takım arkadaşlarının parlamasına yardım ediyor.