Dikkat çeken bir sürprizde, Fransız Angers takımının orta saha oyuncusu Wahib El Anteri, daha önce Mısır'ın alt yaş kategorisi milli takımları formasını giymesine rağmen, önümüzdeki dönemde uluslararası tercihini değiştirerek Fas Milli Takımı'nı temsil etme kararı aldı.

Fas merkezli "Sport7" sitesine göre, El Anteri geçtiğimiz dönemde Mısır'ın genç takımıyla mücadele etmesinin ardından, Mısır Milli Takımı yerine 17 Yaş Altı Fas Milli Takımı'na katılma kararını kesinleştirdi.

Site, Mısır Futbol Federasyonu'nun oyuncunun 20 Yaş Altı Mısır Milli Takımı kampına katılmayı reddetmesiyle şaşkına döndüğünü, ardından oyuncunun Ahmed El Kantari'nin çalıştırdığı 17 Yaş Altı Fas Milli Takımı'nı temsil etmeye karar verdiğini belirtti.

Aynı kaynak, Wahib El Anteri'nin Mısırlı bir babadan ve Faslı bir anneden geldiği için hem Mısır hem de Fas kökenli olduğunu ve bunun kendisine iki milli takımı da temsil etme hakkı verdiğini açıkladı.

El Anteri'nin bu adımı, Mısır Milli Takımı'nın alt yaş kategorileriyle çıkışını yaptıktan sonra en sonunda Fas formasını giymeyi tercih etmesiyle, uluslararası kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

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