Mısır Milli Takımı teknik ekibi, Fransız ekibi Nice'in savunmacısı Muhammed Abdülmun'im'i, bugün pazar öğle saatlerinde Güney Sudan'a gidecek kadrodan çıkarma kararı aldı. Ekip, 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme grubunun ikinci turunda salı günü iki milli takımın karşı karşıya geleceği maça hazırlanıyor.

Mısır Milli Takımı menajeri İbrahim Hasan, Mısır Futbol Federasyonu'nun "X" platformundaki resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Abdülmun'im'in daha önce geçirdiği ön çapraz bağ ameliyatı ve Nice kulübünden gelen rapora göre suni çim üzerinde oynaması konusundaki tıbbi uyarılar nedeniyle milli takım kafilesine katılmayacağını söyledi.

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Mısır Federasyonu daha önce, milli takımın kaptanı Muhammed Salah'ın kamptan ayrıldığını ve Güney Sudan'a gitmeyeceğini açıklamış; Hüsam Hasan yönetimindeki teknik ekibin, maçın suni çim zeminde oynanacak olması nedeniyle onu dinlendirme kararı aldığını belirtmişti. Federasyon ayrıca, oyuncunun maçta yer almaması konusunda iki taraf arasında Angola maçından önce anlaşmaya varıldığını eklemişti.

Ancak basında çıkan haberler, Kahire Stadı'nda golsüz berabere biten Angola maçının 61. dakikasında Türk ekibi Trabzon'un yıldızının oyundan alınması nedeniyle Salah ile teknik direktörü arasında bir gerginlik yaşandığından söz etti.

Güney Sudan Milli Takımı, elemelerin ilk turunda deplasmanda Malavi'ye 2-1 yenilmişti.







