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Firavunlar'ın oyuncusu Salah'ın ardından kamptan ayrıldı

Güney Sudan - Mısır
Güney Sudan
Mısır
Africa Cup of Nations Qualification
Mısır - Güney Afrika
Güney Afrika
Hazırlık Maçları
M. Abdelmonem
Nice - Strasbourg
Nice
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Mısır, kendi sahasında Angola karşısında aldığı beraberliği telafi etmenin peşinde

Mısır Millî Takımı teknik heyeti, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ikinci turu kapsamında salı günü oynanacak karşılaşma öncesinde, bugün pazar öğle saatlerinde Güney Sudan'a hareket eden kafileden Fransız ekibi Nice'in savunmacısı Mohamed Abdelmonem'i çıkarma kararı aldı.

Mısır Millî Takımı'nın idari direktörü İbrahim Hassan, Mısır Futbol Federasyonu'nun "X" platformundaki resmî hesabından yaptığı açıklamada, Nice kulübünden gelen rapora göre Abdelmonem'in daha önce çapraz bağ ameliyatı geçirmesi ve suni çim sahada oynamasına yönelik tıbbi uyarılar nedeniyle millî takım kafilesine katılmayacağını belirtti.

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Mısır Federasyonu daha önce, millî takım kaptanı Mohamed Salah'ın kamptan ayrıldığını ve Güney Sudan'a gitmeyeceğini açıklamış; maçın suni çim zeminde oynanacak olması nedeniyle Hossam Hassan yönetimindeki teknik heyetin onu dinlendirme kararı aldığını belirtmiş, iki taraf arasında onun maçta yer almaması yönündeki anlaşmanın Angola maçından önce yapıldığını eklemişti.

Ancak basında çıkan haberler, Kahire Stadı'nda golsüz berabere biten Angola karşılaşmasının 61. dakikasında Türk ekibi Trabzon'un yıldızının oyundan çıkarılması nedeniyle Salah ile teknik direktörü arasında bir gerginlik yaşandığından bahsetti.

Güney Sudan Millî Takımı, elemelerin ilk turunda deplasmanda Malavi'ye (2-1) yenilmişti.



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