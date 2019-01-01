Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında yardımcı hakeme küfür ettiği konuşulan Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'de geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçının ardından mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'la ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sabah'ın verdiği habere göre, orta hakem Fırat Aydınus ile yan hakem Yusuf Bozdoğan, karşılaşmanın ardından soyunma odasında tartışmaya girdi. Fırat Aydınus'un Bozdoğan'a küfür ettiği öne sürülürken maçın temsilcisi Cenk Altun, yaşananları TFF'ye bildirdi.

Yaşanan olaylarla ilgili MHK'nin soruşturma açtığı konuşulurken Türkiye Futbol Federasyonu, her iki hakemin de PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, her iki hakemin de ''futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle talimatlara aykırı hareketi'' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.