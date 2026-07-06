Fiorentina, Paratici Koleosho transferini tamamlamaya yakın: İşte Burnley’e ödenecek rakamlar

Fiorentina’da heyecan daha yeni başladı. Fabio Paratici, hiçbir fırsatı kaçırmadan, teknik direktör Fabio Grosso’nun yönetiminde önemli bir takım kurmak istiyor. Dün, Fiorentina’nın sportif direktörü, Tottenham ile Radu Dragusin’in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı; bu kesinlikle üst düzey bir transfer.





Bir sonraki hamle, hücum kanatlarını güçlendirmek olacak: Fiorentina, geçen sezonun ikinci yarısında Paris FC’ye kiralanmış ve Ligue 1’de 16 maça çıkıp 3 gol atmış olan Luca Koleosho için Burnley ile görüşmelerini hızlandırıyor. Transferin yaklaşık 11-12 milyon avroya kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.